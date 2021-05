Lidé od 45 let budou moci registrovat k očkování od pondělní půlnoci

Praha - Lidé ve věku od 45 let se budou moci registrovat na očkování proti koronaviru od pondělní půlnoci. Na svém twitteru to dnes oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Původně měla být registrace pro věkovou skupinu 45 až 49 let otevřená až od středy. Babiš je ale přesvědčen, že o dřívějším termínu rozhodne v pondělí vládní rada pro zdravotní rizika.

Dosud poslední vlna registrací byla určená lidem od 50 do 55 let a byla spuštěná ve středu. K pátku se podle ministra zdravotnictví Petra Arenbegera (za ANO) v této skupině přihlásilo asi 155.000 zájemců o očkování. Podle dat o vakcinaci jich asi 108.000 z celkem 686.000 v tomto věku už vakcínu dostalo jako jiné přednostní skupiny, například zdravotníci, učitelé nebo chroničtí pacienti.

Proti novému typu koronaviru se v Česku očkuje od konce prosince. Zdravotníci dosud aplikovali více než 3,6 milionu dávek vakcíny. Ukončené očkování má přes milion lidí. V pátek bylo podruhé za sebou očkováno více než 80.000 lidí.

Ambicí vlády bylo ale po Velikonocích očkovat 100.000 lidí denně. Kapacity očkovacích center a ordinací, kde očkují praktičtí lékaři, jsou pro takové tempo dostatečné, málo je ale vakcíny.

Arenberger tento týden doporučil starším pacientům, kteří čekají na očkování u praktického lékaře, aby raději využili nějaké velké očkovací centrum. Minulý týden podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky čekalo v ordinacích na vakcínu 30.000 lidí nad 80 let a 100.000 lidí ve věku 70 až 79 let.

V souvislosti s očkováním postup státu dnes v pořadu CNN Prima NEWS Partir Terezie Tománkové kritizoval místopředseda spolku Mladí praktici Vojtěch Mucha. Praktičtí lékaři podle něj dělají všechno pro to, aby očkovat mohli, ale stát jim není schopen zajistit dost vakcín a preferuje očkovací centra. "Stát stále dává najevo, že očkování praktickými lékaři je na vedlejší koleji, a my pak v očích pacientů vypadáme, že očkování nedokážeme zajistit," řekl. V minulém týdnu podle něj 500 k očkování přihlášených praktiků nedostalo vůbec žádnou vakcínu a někteří s očkováním z frustrace úplně končí.

Arenberger k tomu řekl, že stát s praktiky počítá. Připustil, že očkují méně, než byl původní plán, což podle něj bylo způsobeno zejména potížemi s distribucí vakcíny na úrovni krajů. Do ordinací podle něj bylo zatím dodáno 540.000 dávek a 435.000 bylo vyočkováno. Praktičtí lékaři podle něj budou hrát zásadní roli v budoucnu. "Určitě budeme výhledově přecházet na standardní očkovací systémy, to znamená praktičtí lékaři nebo nemocnice," řekl. Dodal, že v následujícím půlroce se stát nicméně neobejde bez velkých očkovacích center.