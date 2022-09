Lidé obžalovaní z podílu na útoku v Nice řekli, že se cítí oklamáni pachatelem

Paříž - Lidé obžalovaní z podílu na teroristickém útoku v Nice z roku 2016 u soudu řekli, že spáchaný čin považují za hrozný a odsouzeníhodný. Zároveň uvedli, že se cítí být oklamaní a nechápou, jak mohl jejich přítel něco takové spáchat. Soud s osmi obžalovanými v souvislosti s útokem, při němž zemřelo 86 lidí, pokračuje v Paříži třetím dnem. O úterních výpovědích z líčení, které se koná s vyloučením veřejnosti, dnes informovala stanice France Info. Hlavní pachatel zemřel při samotném útoku v Nice.

"Je nespravedlivé takto lidi připravit o život. Nespáchal to člověk, ale lidský odpad. Nikdy by mě nenapadlo, že se ocitnu v podobné svízelné situaci. Napálil mě," řekl před soudem Mohamed Ghraieb, který pachateli činu pomohl pronajmout kamion, kterým pak Mohamed Lahouaiej Bouhlel vjel do davu na promenádě v Nice.

"Bouhlel byl kamarád. Nedokážu najít slova, abych popsal to, co spáchal. Nevím, co se mu honilo hlavou. Mám strach," uvedl před soudem Chorki Chafroud, který Bouhlelovi pomohl sehnat zbraň.

Pozůstalí po obětech v soudní síni vyjadřovali nesouhlas s vyslechnutými výroky, pokání obviněných považovali za falešné. Otec dívky, která při útoku zemřela, musel ze sálu odejít, protože bolest byla podle jeho slov nesnesitelná, uvedla France Info.

Obžalovaní měli možnost krátce se vyjádřit v úterý, ke slovu se opět dostanou až na začátku listopadu. Nadcházejících pět týdnů bude soud poslouchat výpovědi přeživších a rodin obětí. K žalobě se do úterního odpoledne připojilo 1940 lidí, kteří byli při útocích zranění, jejichž blízcí zemřeli nebo kteří se cítí být jinak poškozeni. Při zahájení procesu jich byla necelá polovina a další se mohou připojit i v dalších dnech. Vzrostl také počet lidí, kteří chtějí svědčit, z 250 na přibližně 300.

Bouhlel vjel 14. července 2016 večer s devatenáctitunovým nákladním autem na pobřežní promenádu v Nice do zóny vyhrazené pro pěší. Tou dobou tam bylo asi 30.000 lidí, kteří se v závěru oslav státního svátku dobytí Bastily přišli podívat na ohňostroj. Celkem srazil přes čtyři sta lidí, 86 jich zabil a ujel asi dva kilometry, než ho policie zastřelila.