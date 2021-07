Lidé nemusí v práci sdělovat místo dovolené, jsou ale odpovědní za možné škody

Praha - Zaměstnanec nemá povinnost svému zaměstnavateli sdělovat místo, kde trávil dovolenou. Bez hrozby sankce tak podle Hospodářské komory ČR může třeba uvést i fiktivní adresu. Vystavuje se tím ale riziku, že by mohl být zodpovědný za případné škody na straně zaměstnavatele, pokud by se prokázalo, že nedodržel vládní opatření při návratu ze zahraničí a je původcem rozšíření onemocnění v podniku. Na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí komory Miroslav Diro. Lidé, kteří nemají dokončené očkování ani neprodělali covid-19 v posledním půl roce, musí ode dneška při návratu ze zahraniční dovolené v zaměstnání předložit negativní test na koronavirus.

Podle aktuálního mimořádného opatření je bez testu nesmí zaměstnavatel pustit na pracoviště, pokud přijedou ze zemí s vysokou mírou rizika podle mapy cestovatele zveřejňované ministerstvem zahraničních věcí. Ze zemí s mírným nebo středním rizikem může do práce s respirátorem, který musí nosit až do výsledku testu.

Zaměstnanec má totiž obecně povinnost dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví ostatních spolupracovníků. Stejně tak ale i zaměstnavatel musí předcházet rizikům, tato povinnost mu je ukládána ze zákona. Takže zaměstnance ke sdělení údajů může vyzvat a doporučit mu postup, jak se má po návratu z dovolené chovat, tedy v souladu i s opatřeními ministerstva zdravotnictví. Zaměstnavatel pro tyto situace může vydat vnitřní předpis, upozornil Diro.

Svaz průmyslu a dopravy připravil ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků Hygienický manuál 4.0. Firmy v něm najdou veškerá aktuálně platná nařízení a doporučení, která jim pomůžou nastavit hygienická opatření v provozech tak, aby se epidemie dál nešířila. Mimo jiné i doporučení, jak mohou testovat zaměstnance, pokud by se například zhoršila situace v regionu.

"Jsme rádi, že ministerstvo zdravotnictví podpořilo aplikaci příslušných ustanovení zákoníku práce a dalo tak firmám právní základ pro zavedení testování zaměstnanců podle konkrétní situace ve firmě. Podle paragrafu 102 zákoníku práce mohou tak podniky testování zanést i do svých interních předpisů a pokynů k bezpečnosti práce,“ uvedl člen představenstva svazu Miroslav Palát.

Zaměstnanci, kteří se chtějí po návratu ze zahraniční dovolené testovat, mohou využít stávající síť poskytovatelů. Mohou také využít toho, že stát proplácí čtyři antigenní testy a dva PCR testy měsíčně zdarma. "Povinné testování ve firmách se podle našich informací v tuto chvíli neobnoví. Dobrovolné testování ve firmách je záležitost podniků," uvedl Diro.

Připomněl také, že zaměstnanec musí povinnou karanténu započítat do své plánované dovolené, pokud cestuje do regionu či zemí, u kterých je po návratu vyžadována. Další možností je, že zaměstnavatele požádá o poskytnutí neplaceného volna pro překážky v práci na straně zaměstnance, dodal mluvčí Hospodářské komory.

Pravidla pro návraty z dovolené se v posledních týdnech často měnila. Původně ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) avizoval, že negativní test budou muset v zaměstnání do dovolené předložit i lidé, kteří budou pobývat jen v ČR. Vláda tuto povinnost následně schválila jen pro zahraniční dovolené. Ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví opatření upravilo tak, že plně očkovaní lidé se testu ani karanténě nebudou muset podrobit, ať se vrátí z kterékoliv země. Všichni cestovatelé ale musí před návratem vyplnit příjezdový formulář.

Země s nízkým, respektive středním rizikem nákazy ministerstvo zdravotnictví označuje zelenou a oranžovou barvou. Země, kde je vysoké a velmi vysoké riziko nákazy, jsou červeně a tmavě červeně zbarvené.