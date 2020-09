Lidé nemají na pietu s Menzelem nosit věnce, ale roušku a tužku

Praha - Opatření proti koronaviru bude provázet také poslední rozloučení s režisérem Jiřím Menzelem, které se uskuteční v pátek v pražském Rudolfinu. Lidé musejí přijít v rouškách, pořadatelé je do budovy budou pouštět přibližně po dvou desítkách a žádají také, aby si pro podpisy do kondolenčních knih vzali své tužky nebo pera, aby nebylo nutné psací potřeby po každém podpisu dezinfikovat. Vdova po známém tvůrci Olga Menzelová dnes na facebooku požádala, aby lidé nenosili velké věnce.

Vzhledem k památkové ochraně budovy nebude možné pokládat třeba na schodiště k Rudolfinu svíčky. Bude tak ale možné učinit v blízkém parčíku, kde se také bude konat panelová výstava Rozmarná léta Jiřího Menzela, řekla dnes ČTK spolupracovnice Menzelové Jana Zedníková.

Místo pro rozloučení se zesnulým režisérem bude průchozí, lidé přijdou hlavním vchodem a budou odcházet jinou cestou. Místo je zvolené tak, aby nenarušovalo zkoušky hudebníků v Rudolfinu, uvedla Zedníková. Na místě bude jen fotografie režiséra a kondolenční knihy.

"Velmi Vás touto cestou prosím, abyste se zdrželi smutečních věnců. Jirka by si přál rozloučení, kde se budete usmívat, a ne plakat. Chystanou 'Oslavu života' tak, jak si přál, bohužel komplikuje situace s covidem. V současné chvíli ještě nevím, jak to celé dopadne," uvedla Menzelová na facebooku. "Pokud chcete, přineste v pátek slunečnice nebo malou kytičku a nebo místo věnce můžete poslat peníze spolku Nedoklubko, který už 18 let podporuje rodiče předčasně narozených dětí a jehož byl Jirka patronem," doplnila.

Podle posledního přání Menzela se nepočítalo s veřejným pohřbem. K pietnímu shromáždění se Menzelová rozhodla po velkém zájmu přátel, kolegů a fanoušků úspěšného filmaře.

Filmový režisér, divadelní tvůrce i herec zemřel 5. září v 82 letech. Jako jeden z mála českých tvůrců, kteří získali sošku americké filmové akademie, proslavil českou kinematografii už na začátku své kariéry. Oscara dostal za film z roku 1966 Ostře sledované vlaky, natočený podle románu Bohumila Hrabala. Podle jeho knih točil Menzel i později. Další náměty, které vedly k divácky úspěšným a dodnes hraným filmům, mu poskytoval Zdeněk Svěrák.