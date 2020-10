Lidé nejvíc věří expertům, nejmíň Babišovi, preference ANO klesly

Praha - V souvislosti s informacemi o covidu-19 důvěřuje nejvíce Čechů expertům a epidemiologům, jsou to více než tři čtvrtiny. Naopak nejméně v tomto ohledu věří premiérovi Andreji Babišovi (ANO), jeho informacím důvěřuje 36 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu Kantar CZ, který dnes zveřejnila Česká televize (ČT). Volby by nyní vyhrálo hnutí ANO, jeho preference jsou ale nejnižší od voleb 2017.

Za epidemiology a experty následují v důvěryhodnosti veřejnoprávní média - Český rozhlas a Česká televize, jejich informacím důvěřuje 69 procent, respektive 68 procent lidí. Čtveřici nejdůvěryhodnějších zdrojů uzavírá hlavní hygienička Jarmila Rážová se 67 procenty.

Informacím, které poskytuje ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO), který byl do funkce jmenován 21. září, důvěřuje asi polovina občanů, konkrétně 52 procent. V porovnání s premiérem je ale podle analytika Kantar CZ Pavla Ranochy propastný rozdíl mezi tím, jak tomu, co říkají, důvěřují voliči jednotlivých politických stran. "Zejména je to vidět u pana premiéra Babiše, tomu důvěřuje 88 procent voličů hnutí ANO, u voličů ČSSD, KSČM je to zhruba někde kolem poloviny a u voličů opozičních stran jenom asi 15 procent," podotkl.

Více než premiérovi důvěřují lidé i informacím ostatních rozhlasových stanic (51 procent), internetovým zpravodajským serverům (45 procent) a zpravodajství jiných televizí (42 procent).

Kantar CZ: Volby by vyhrálo ANO, má nejnižší zisk od voleb 2017

Volby v září by podle volebního modelu agentury Kantar CZ vyhrálo ANO, dál ale ztrácí. Proti srpnu přišlo o tři procentní body, aktuální zisk 24,5 procenta je nejhorší výsledek od voleb v roce 2017. Druhé místo drží s 19 procenty Piráti a třetí ODS se ziskem 13,5 procenta, obě strany si mírně pohoršily. Na čtvrté místo se dostalo Hnutí STAN, které od srpna posílilo o tři procentní body na 9,5 procenta. Hranici pěti procent, která je nutná pro vstup do Sněmovny, překročilo sedm politických uskupení. Volební model dnes zveřejnila Česká televize.

Hnutí SPD si proti srpnu pohoršilo o jednu pozici, s totožným ziskem osmi procent by v září skončilo páté. Další čtyři strany se pohybují na hranici vstupu do Poslanecké sněmovny. Potřebných pět procent hlasů by podle modelu překročila KDU-ČSL, která posílila o dva procentní body na šest procent. O půl procentního bodu na 5,5 procenta hlasů si polepšila také TOP 09.

Do dolní komory parlamentu by se v září nedostala KSČM - její podpora 4,5 procenta je stejná jako v předchozím modelu. Koaliční ČSSD ztratila 1,5 procenta, nyní by ji podpořila čtyři procenta respondentů. Pod hranicí vstupu do dolní komory parlamentu nadále zůstává Trikolóra, která ale o půl procentního bodu posílila, podpořila by ji tři procenta voličů.

Statistická chyba volebního modelu se v aktuální vlně měření pohybuje u stran s nízkým ziskem v rozmezí +/- 1,1 a u stran s vysokým ziskem až 2,8 procentního bodu. Průzkum se konal od 21. září do 9. října a účastnilo se ho 1200 respondentů.