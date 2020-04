Lidé nebudou smět podle MZd zkoušet oblečení nebo prohlížet knihy

V prodejně české outdoorové značky Hannah v Plzni se zaměstnanci 24. dubna 2020 připravovali na znovuotevření. Vláda na základě vývoje pandemie koronaviru uspíšila svůj harmonogram otevírání obchodů a dalších provozoven. Už od pondělí 27. dubna 2020 by se měly otevřít provozovny s plochou do 2500 metrů čtverečních s vlastním vchodem.

V prodejně české outdoorové značky Hannah v Plzni se zaměstnanci 24. dubna 2020 připravovali na znovuotevření. Vláda na základě vývoje pandemie koronaviru uspíšila svůj harmonogram otevírání obchodů a dalších provozoven. Už od pondělí 27. dubna 2020 by se měly otevřít provozovny s plochou do 2500 metrů čtverečních s vlastním vchodem. ČTK/Chaloupka Miroslav

Praha - Zákazníci v prodejnách, které se budou moci po nucené pauze znovu v pondělí otevřít, nebudou smět zkoušet oblečení nebo prohlížet knihy. Vrácené zboží bude muset být tři dny v kontejneru nebo krabici s označením "karanténa". Podobné boxy budou muset být také v knihovnách, kniha v něm po vrácení bude muset zůstat následující dva dny. Podrobné informace k uvolňování opatření zveřejnilo dnes ministerstvo zdravotnictvím (MZd) na svém webu.

Vláda ve čtvrtek schválila rychlejší uvolňování podnikatelských a dalších činností. Od pondělí se tak mohou otevřít provozovny do 2500 metrů čtverečních, které nejsou součástí obchodního centra nad 5000 metrů čtverečních, nebo mají vchod zvenku. Provoz mohou obnovit také informační centra, knihovny, posilovny a fitness centra, zoologické, botanické a dendrologické zahrady bez vnitřních expozic. Lidé mohou znovu do autoškol a na bohoslužby.

Kromě již platných opatření, jako je nošení roušek, používání jednorázových rukavic nebo dodržování dvoumetrových rozestupů, MZd mezi požadavky uvádí omezení odpočinkových zón. Zásadní zprávou je zákaz provozu zkušebních kabin, a tedy zkoušení oblečení. Pro knihkupce platí, že manipulovat s knihami a dalším podobným zbožím může personál pouze v rukavicích, zákazníci si musejí u vstupu dezinfikovat ruce.

Čtenáři knihoven si budou také muset po příchodu dezinfikovat ruce, přečtenou knihu odevzdají do krabice označené "karanténa".

Návštěvníci zoologických a botanických zahrad si budou moci vstupenky zakoupit jen on-line, aby se zamezilo shlukování lidí na místě, zdůvodnilo ministerstvo. Počet návštěvníků nesmí přesáhnout 150 lidí na jeden hektar. Prodej občerstvení bude možný v automatech, jen ve výjimečných případech přes výdejní okénko.

Původní harmonogram umožňoval od pondělí otevřít provozovny do 200 metrů čtverečních, posilovny a autoškoly byly zahrnuty do vlny od 11. května, zoologické zahrady dokonce až do etapy od 25. května.

Podnikatelka: Potřebovali bychom více informací jak postupovat

Podnikatelé by potřebovali víc informací a rad, jaká mají dodržovat hygienická opatření v obchodě. ČTK to dnes řekla podnikatelka Monika Zelenková, která provozuje obchod s dekoracemi pro domácnost a galanterii MoJa Decor v Čelákovicích u Prahy. V pondělí 27. dubna se obchod znovu otevře.

"Nevím, kolik lidí můžu pustit najednou dovnitř, jaká hygienická opatření máme dodržovat. Nevím, zda si lidé mohou zkoušet oblečení, zda a jak mám dezinfikovat všechno zboží, na které tady budou lidé sahat," řekla Zelenková. Sama je v rizikové skupině obyvatelstva, má nemocné srdce. "Bojím se proto i o sebe a o rodinu," dodala.

Podle svých slov bude v obchodě používat dezinfekci a jednorázové rukavice. Zda bude například instalovat plexisklo u pokladny, zatím neví. "U nás musíme stále chodit mezi regály, plexisklo by nás tak ochránilo pouze při placení," řekla Zelenková. "Budu všechna opatření teprve vymýšlet," uvedla.

"Celý čtvrtek jsem hledala na webu ministerstva informace, rady, jak máme všechno udělat. Ale nikde jsem nic nenašla. Vím, že třeba na Slovensku tyto postupy mají stanovené," uvedla podnikatelka.

Jelikož musela svou provozovnu uzavřít, prodávala na internetu látky, ze kterých lidé následně mohli šít roušky. "Od státu zatím žádné peníze nedorazily, žádala jsem o podporu 25.000 korun i o ošetřovné na dítě, zatím mi ale nic nepřišlo," řekla Zelenková. Nyní bude podle ní záležet na tom, jaký zájem o její zboží ze strany veřejnosti bude. Musí platit nájem jak za provozovnu, tak za bydlení. "Zaměstnance naštěstí nemáme. Ale podnikáme společně s manželem, takže peníze bohužel nenosí domů nikdo," uvedla Zelenková.

O žalobě na stát kvůli ušlému zisku zatím neuvažuje. "Máme teď jiné problémy, takže o tomto vůbec neuvažuji," řekla. V souvislosti s rozhodnutím soudu, že některá opatření proti koronaviru byla nezákonná, protože je nepřijala vláda podle krizového zákona, se objevují názory, že podnikatelé budou hromadně stát kvůli ušlému zisku žalovat. Kabinet měl čas do pondělí, aby opatření přijal znovu, a to jako krizové opatření, což učinil už ve čtvrtek.

Už od pondělí 27. dubna by se měly otevřít provozovny s plochou do 2500 metrů čtverečních s vlastním vchodem, původní plán přitom počítal s postupným otevíráním provozoven do 200 a 1000 metrů čtverečních až do června.