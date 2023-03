Lidé navrhli na vyznamenání například astrofyzika Grygara nebo Mašíny

Praha - Občané letos navrhli Sněmovně propůjčení nebo udělení státních vyznamenání od prezidenta například astrofyzika a popularizátora vědy Jiřího Grygara nebo členy protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů. Mezi navrženými je i kytarový virtuos Štěpán Rak nebo zesnulý dlouholetý předseda Výboru pro odškodnění romského holokaustu Čeněk Růžička. Návrhy mohli občané podávat do dnešního dne. Poslanci budou moci návrhy podávat do 13. dubna. Na dotaz ČTK to dnes řekl předseda sněmovního podvýboru pro státní vyznamenání Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Letos se podle Bartoška sešlo 75 návrhů, zatímco loni jich bylo 34. "Vypadá to, že nový pan prezident pozitivně motivuje občany k podávání návrhů na vyznamenání," podotkl. Nechtěl však předjímat, jak se Pavel k návrhům postaví, protože půjde o první rozhodování nové hlavy státu o vyznamenáních.

Grygar se ocitl mezi navrženými kandidáty již dříve. V roce 2016 byl ze seznamu vyňat. Bartošek tehdy uvedl, že se tak stalo na Grygarovu žádost. Také jména bratří Mašínů se objevují opakovaně.

Poté, co se přijímání návrhů uzavře, osvojí si je jednotliví poslanci. Pak se bude návrhy zabývat podvýbor. Na plénu Sněmovny by se mohly návrhy projednávat v červnu a poté je obdrží prezident Petr Pavel. Právo navrhovat hlavě státu své kandidáty mají také vláda a Senát.

Navržené osobnosti mohou obdržet dva řády a dvě medaile. Řád bílého lva vyjadřuje ocenění vynikajících zásluh o Českou republiku. Řád T. G. Masaryka je určen osobnostem za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a humanity. Medaile Za hrdinství slouží jako vyznamenání za úsilí o záchranu lidského života či značných materiálních hodnot. Medaile Za zásluhy je určena pro vyznamenání osob, které se vynikajícím způsobem zasloužily v různých oblastech o stát a obec.

Podle zákona jsou dny určené pro předávání vyznamenání 1. leden a 28. říjen.