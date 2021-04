Lidé nad 65 let se budou hlásit k očkování proti covidu od poloviny dubna

Praha - V polovině dubna plánuje ministerstvo zdravotnictví zahájit registraci k očkování proti covidu-19 pro lidi od 65 do 69 let. Původně měla začít už po Velikonocích. Ve středu 7. dubna se začnou hlásit k očkování lidé pracující v sociálních službách. Dostanou kódy od sociálních odborů krajských úřadů. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Podle denní zprávy o očkování bylo do středy podáno dosud 1,7 milionu dávek vakcíny. Zatím se očkují senioři nad 70 let, zdravotníci, klienti a zaměstnanci lůžkových sociálních zařízení, učitelé, vybraní zaměstnanci kritické infrastruktury a někteří chroničtí pacienti.

Jejich registrace byla umožněna od 24. března, lidem s vybranými diagnózami dávají kódy k očkování jejich lékaři, ambulantní specialisté. Podle Blatného tuto možnost využilo 90.000 z nich. Dnes získají možnost dát kód svým pacientům také někteří specialisté, kteří léčí děti. Vakcíny je možné podávat od 16 let, podle ministra je tak mohou dostat například mladiství s cukrovkou.

Začátkem tohoto týdne vládní rada pro zdravotní rizika podpořila posun druhé dávky vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Moderna na 42 dní od první dávky, dosud to bylo 21 a 28 dní. U vakcíny AstraZeneca zůstává 90 dní. Tento posun druhé dávky podle Blatného umožní dříve, než bylo dosud plánováno, podat první dávku vakcíny až 900.000 lidem. "Už dva týdny po podání první dávky se ochrana očkovaného blíží osmdesáti procentům," řekl ministr.

Za měsíc březen bylo podle Blatného dodáno do ČR 1,158 milionu dávek vakcín. Podle Blatného Česko využívá 95 procent všech dodaných dávek před novým závozem, je na šestém místě v EU. Podle očkovací strategie se v březnu počítalo s 903.000 dávkami. V dubnu pak strategie počítá s 1,45 milionu dávek. Z nich 500.000 má být od firmy AstraZeneca, která ale dosud dodávky často omezovala. V květnu a červnu se podle Blatného počítá s 3,5 milionu dávek vakcíny od firem Pfizer/BioNTech.