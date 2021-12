Lidé nad 30 let se mohou nechat přeočkovat proti covidu pět měsíců po očkování

Praha - Lidé nad 30 let, kteří byli očkovaní proti covidu-19 před více než pět měsíci, ode dneška mohou dříve dostat posilující dávku. Původně měli tuto možnost jen lidé do 45 let, mladší museli na přeočkování čekat šest měsíců. O měsíc dříve se tak k vakcíně dostane asi 155.000 lidí.

Očkováno proti covidu nebo k vakcinaci registrováno je přes 64 procent lidí, tedy asi 6,9 milionu z celé populace. Posilující třetí dávku očkování má více než dva miliony z nich. Podle dosavadních pravidel mělo nárok 4,82 milionu již očkovaných lidí po dokončeném očkování.

Bývalá vláda nastavila harmonogram podle věku, lidé nad 35 let se měli dočkat 5. ledna, všichni dospělí pak 19. ledna. Podle odborníků je právě třetí dávka zásadní pro zachování ochrany před novou variantou koronaviru označovanou omikron.

Nakažlivější varianta už byla zachycená i v Česku, podezření jsou desítky. Okolní země, kde se začala šířit dříve, přijaly přísnější protiepidemická opatření, která například v Německu prakticky zakazují silvestrovské večírky. V Česku jsou po skončení nouzového stavu 25. prosince pravidla naopak mírnější, večírky a restaurace jsou omezené jen počtem hostů u stolu, případně na jedné akci. Účastníci také musí předložit doklad o očkování nebo prodělané nemoci, testy přípustné nejsou.