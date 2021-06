Lidé na zmírnění následků tornáda věnovali kolem 850 milionů korun

Brno - Lidé zasažení tornádem by do 14 dnů měli ze sbírek pořádaných devíti organizacemi a nadacemi dostat 150.000 korun. Poměrnou částku dostanou i obce. Lidé na zmírnění následků čtvrteční bouře, jež zasáhla nejvíce jižní Moravu, věnovali už kolem 850 milionů korun. Je to už více než při záplavách v roce 1997. Tehdy lidé věnovali téměř 800 milionů. Na koordinovaném postupu a rozdělování peněz tak, aby bylo spravedlivé a transparentní, se dnes dohodli organizátoři sbírek. Peníze v první fázi poslouží na opravy poničených domů a zajištění základních potřeb, řekla dnes ČTK za Nadaci Via Hana Sedláková.

Sbírky od čtvrtečního večera organizuje několik organizací a nadací. Nejvíce zřejmě vybrala Diecézní charita Brno, která měla k pondělnímu večeru na svém účtu 197,7 milionu korun. Nadace Via dosud vybrala 184 milionů a iniciovala schůzky s organizátory dalších sbírek. Mezi nimi je organizace Člověk v tísni, kam lidé přispěli 108 miliony nebo nadace Karel Komárek Family Foundation, která věnovala 150 milionů korun.

Zástupci devíti organizací se dohodli na tom, že peníze v první fázi poslouží na opravy poničených domů a zajištění základních potřeb domácností. Po této fázi bude nutný hlubší a podrobný průzkum, který zohlední nákladnost oprav či úplně nových staveb, pojistky, úspory, pomoc rodiny, sociální situaci a další faktory. Dále organizátoři sbírek souhlasili s tím, že sběr informací v terénu budou mít na starosti ADRA, Diakonie a Člověk v tísni, které mají zkušenosti v poskytování humanitární i psychosociální pomoci. Pro sběr dat a jejich vyhodnocování využijí aplikaci Inspecto, která se používá při monitoringu škod v domácnostech zasažených povodněmi.

Podle ředitele organizace Člověk v tísni Šimona Pánka je koordinace společného postupu při humanitární katastrofě takového rozsahu nutnost. "Potřebujeme nejdříve dopravit rychlou první finanční pomoc všem postiženým a v další fázi ji pak navyšovat podle individuálních potřeb. Nechceme dávat kompenzace za škody, ale přispívat na obnovu a nasměrovat tu pomoc jako investici do budoucna," uvedl.

"Naším cílem je ve spolupráci s ostatními organizacemi odeslat většinu získaných prostředků přímo postiženým lidem, a to rychle, plošně a spravedlivě. Nadace Via také dlouhodobě podporuje rozvoj komunitního života. Uvědomujeme si, že po zvládnutí akutní fáze katastrofy přijde následné období, kdy bude třeba znovu vybudovat místa setkávání v postižených obcích a obnovit zpřetrhané sousedské vztahy. Menší část výtěžku sbírky jsme proto připraveni vyčlenit také na tuto podporu," řekl ředitel Nadace Via Zdenek Mihalco.

Na serveru Donio přispívají lidé konkrétním rodinám, které tam zveřejní svůj příběh. "Za posledních pět dnů jsme obdrželi zhruba 150 žádostí o pomoc. Potřeba je opravdu velká, na druhé straně je tu obrovské množství lidí, kteří pomoci mohou a chtějí. Jen za víkend se do darování na platformě Donio v rámci iniciativy #SpolecneProMoravu zapojilo přes 15.000 dárců," uvedl zakladatel Donia David Procházka.