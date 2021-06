Lidé na zmírnění následků tornáda věnovali kolem 850 milionů korun

Brno - Lidé zasažení tornádem by do 14 dnů měli ze sbírek pořádaných devíti organizacemi a nadacemi dostat 150.000 korun. Poměrnou částku dostanou i obce. Lidé na zmírnění následků čtvrteční bouře, jež zasáhla nejvíce jižní Moravu, věnovali už kolem 850 milionů korun. Je to už více než při záplavách v roce 1997. Tehdy lidé věnovali téměř 800 milionů. Na koordinovaném postupu a rozdělování peněz tak, aby bylo spravedlivé a transparentní, se dnes dohodli organizátoři sbírek. Peníze v první fázi poslouží na opravy poničených domů a zajištění základních potřeb, řekla dnes ČTK za Nadaci Via Hana Sedláková.

Sbírky od čtvrtečního večera organizuje několik organizací a nadací. Nejvíce zřejmě vybrala Diecézní charita Brno, která měla k pondělnímu večeru na svém účtu 197,7 milionu korun. Nadace Via dosud vybrala 184 milionů a iniciovala schůzky s organizátory dalších sbírek. Mezi nimi je organizace Člověk v tísni, kam lidé přispěli 108 miliony nebo nadace Karel Komárek Family Foundation, která věnovala 150 milionů korun.

Zástupci devíti organizací se dohodli na tom, že peníze v první fázi poslouží na opravy poničených domů a zajištění základních potřeb domácností. Po této fázi bude nutný hlubší a podrobný průzkum, který zohlední nákladnost oprav či úplně nových staveb, pojistky, úspory, pomoc rodiny, sociální situaci a další faktory. Dále organizátoři sbírek souhlasili s tím, že sběr informací v terénu budou mít na starosti ADRA, Diakonie a Člověk v tísni, které mají zkušenosti v poskytování humanitární i psychosociální pomoci. Pro sběr dat a jejich vyhodnocování využijí aplikaci Inspecto, která se používá při monitoringu škod v domácnostech zasažených povodněmi.

Podle ředitele organizace Člověk v tísni Šimona Pánka je koordinace společného postupu při humanitární katastrofě takového rozsahu nutnost. "Potřebujeme nejdříve dopravit rychlou první finanční pomoc všem postiženým a v další fázi ji pak navyšovat podle individuálních potřeb. Nechceme dávat kompenzace za škody, ale přispívat na obnovu a nasměrovat tu pomoc jako investici do budoucna," uvedl.

"Naším cílem je ve spolupráci s ostatními organizacemi odeslat většinu získaných prostředků přímo postiženým lidem, a to rychle, plošně a spravedlivě. Nadace Via také dlouhodobě podporuje rozvoj komunitního života. Uvědomujeme si, že po zvládnutí akutní fáze katastrofy přijde následné období, kdy bude třeba znovu vybudovat místa setkávání v postižených obcích a obnovit zpřetrhané sousedské vztahy. Menší část výtěžku sbírky jsme proto připraveni vyčlenit také na tuto podporu," řekl ředitel Nadace Via Zdenek Mihalco.

Na serveru Donio přispívají lidé konkrétním rodinám, které tam zveřejní svůj příběh. "Za posledních pět dnů jsme obdrželi zhruba 150 žádostí o pomoc. Potřeba je opravdu velká, na druhé straně je tu obrovské množství lidí, kteří pomoci mohou a chtějí. Jen za víkend se do darování na platformě Donio v rámci iniciativy #SpolecneProMoravu zapojilo přes 15.000 dárců," uvedl zakladatel Donia David Procházka.

V programu na pomoc firmám zasaženým tornádem bude 280 mil. na měsíc

V programu ministerstva práce a sociálních věcí pro jihomoravské firmy zasažené minulý týden tornádem bude až 280 milionů korun na měsíc. Uvedla to dnes na twitteru ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podpora v programu nazvaném Tornádo bude podle ní fungovat podobně jako v dočasném vládním programu Antivirus, z něhož mohly podniky při omezeních kvůli pandemii nemoci covid-19 získat příspěvky na mzdy. Maláčová chce vládě předložit Tornádo ve čtvrtek, tedy týden po ničivé bouři.

"Firmám vykompenzujeme náhrady mezd pro lidi na překážkách nebo převedené na jinou práci kvůli tornádu. Počítáme s maximálními náklady 280 mil. Kč/měsíc," sdělila ministryně.

Podpora podle ní bude mít zpětnou platnost. "Program ve čtvrtek nesu na vládu s platností od 25. června," uvedla Maláčová. Již dříve řekla, že program by měl být určen pro firmy, které sídlí či mají provozovnu v poničených oblastech. Z programu by podniky získaly příspěvky na mzdy pracovníků, kteří kvůli poničení podniku nemohou pracovat, i těch, kteří nemohou do práce chodit, protože odstraňují škody.

Pojišťovny mají po bouřkách nahlášeno 10.000 škod za téměř dvě miliardy Kč

Klienti nahlásili pojišťovnám po bouřkách, které pustošily zemi v minulém týdnu, přes 10.000 škod téměř za dvě miliardy Kč. Řadu menších pojistných událostí již likvidátoři vyřešili, vyplývá z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami. Jde zejména o škody způsobené velmi silným větrem a krupobitím a bouřkami s přívalovými dešti. Čísla podle nich nejsou konečná, navíc hrozí další bouřky.

Generali Česká pojišťovna má k poledni z celé ČR kvůli řádění extrémně silných bouřek nahlášeno přes 7000 škod za více než 800 milionů Kč. "Likvidace škod je plynulá, vyřešili jsme přes 40 procent škod z pojištění majetku občanů. Menší škody řešíme přímo po telefonu a plnění posíláme v podstatě obratem, u rozsáhlejších škod vyplácíme zálohy až do 50 procent odhadované škody. Klientům jsme takto odeslali více než 50 milionů korun," řekla ČTK mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Kooperativa po pěti dnech evidovala přes 2500 škod za 400 milionů korun. Jde zejména o škody z krupobití a vichřice. Z toho 750 škod za 250 milionů korun způsobilo tornádo v oblasti mezi Břeclaví a Hodonínem. Přes 350 škod se likvidátorům Kooperativy podařilo ukončit a klientům vyplatili plnění sedm milionů korun, uvedl mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

České podnikatelské pojišťovně z kalamit minulého nahlásili klienti 1360 škod za téměř 300 milionů Kč. Dosud se jí podle mluvčí Renaty Čapkové podařilo vyřídit na 140 škod s plněním přes dva miliony Kč, další peníze vyplácí na zálohách. Většina hlášených škod je z pojištění majetku, jde zejména o poškozenou střešní krytinu, rozbitá okna, příčinou řady škod je pád stromů, dodala. Allianz má nahlášeno 2000 škod za celkem 200 milionů Kč. Z toho na jihomoravský kraj připadají dvě třetiny případů, podotkla mluvčí Marie Petrovová.

Pojišťovny považují ovšem za problematický aktuální přístup státu. "Je určitě dobře, že stát pomáhá, ale měl by pomoci každému stejně a nikoli krátit ty, kteří jsou pojištěni. Co se týče státní pomoci postiženým oblastem, vždy by mělo platit, že nesmí být znevýhodněn ten, kdo se pojistil a o svůj majetek se zodpovědně stará,“ zdůraznil generální ředitel Kooperativy Martin Diviš.

Tornádo, které zpustošilo ve čtvrtek řadu domů a budov na jižní Moravě, by se podle expertů pro pojišťovny mohlo stát třetí až čtvrtou nejnákladnější živelní pojistnou událostí od vzniku ČR v roce 1993. "Pokud by byly pojištěné škody na majetku zhruba tři miliardy Kč, dostalo by se tornádo hned za troje rozsáhlé povodně a přeskočilo všechny orkány," řekla ČTK v pondělí mluvčí České asociace pojišťoven Veronika Nová.

Velmi silné bouřky s přívalovými srážkami, nárazovým větrem a krupobitím očekávají meteorologové od dnešního večera do středečního rána nejen v Čechách, ale také v západní části Moravy a Slezska. Po intenzivních deštích se tam mohou rozvodnit řeky, některé toky mohou krátkodobě vystoupat na druhý, případně i třetí povodňový stupeň, informoval dopoledne Český hydrometeorologický ústav.