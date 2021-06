Lidé na sociálních sítích svolávají pomoc pro Hodonínsko

Brno - Lidé na Hodonínsku na sociálních sítích sdílejí po mimořádně silné bouři, která zničila obce v Jihomoravském kraji, své zkušenosti, fotografie a videa. Zjišťují, jaká je situace v jejich okolí a sdílejí informace. Začali také organizovat pomoc pro nejvíce postižená místa, za půl hodiny se přihlásilo více než 160 dobrovolníků. Šíří se také i poplašné zprávy, zjistila ČTK z profilů zejména na Facebooku.

"Dá se projet do Mikulčic? Nevíte, jaká je situace v Pánově? Víte něco o požáru v Lužicích?" na facebookovém profilu Hodoňáci se lidé snaží zjistit, jak vypadá situace v jejich okolí, ale třeba i to, zda mají v pátek poslat děti do školy. Sdílejí také fotografie a videa z postižených míst i záběry tornáda, které se Hodonínskem prohnalo. Šokující záběry tornáda sdílel na Twitteru i portál Intersucho.cz.

Krátce poté, co začalo být jasné, že na Hodonínsku nastala rozsáhlá přírodní katastrofa, vytvořili Jakub Bartoník a Martin Bušek z Mikulčické části Těšice událost organizující pomoc pro nejpostiženější místa. "Nikdy jsem nikoho o nic nežádal. Prosím, kdo můžete, přijeďte pomoct na Podluží do obcí Hrušky, Týnec, Moravská Nová Ves, Lužice. Proletělo tudy tornádo," žádají v události a prosí všechny o její sdílení. Během necelé hodiny zareagovalo na událost 304 lidí, kteří se na pomoci chtějí podílet. Kemp Josef v Dubňanech nabízí ubytování rodinám s dětmi i ostatním zasaženým dnešní bouří a to až 25 míst.

Zároveň se na Facebooku objevila poplašná zpráva, že kvůli tornádu v hodonínské zoo utekli tygři. Jak vedení zoologické zahrady, i další lidé, kteří mají k zahradě blízko, ale upozorňují, že se jedná o poplašnou zprávu. "Ubezpečujeme vás, že všechna nebezpečná zvířata v hodonínské zoo jsou ve svých ubikacích," napsala zoo na svůj profil.