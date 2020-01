Lidé na celém světě přivítali příchod roku 2020

New York/Londýn/Paříž - Svět vstoupil do roku 2020. Silvestrovské a novoroční oslavy, které díky různým časovým pásmům trvaly 26 hodin a skončily dnes odpoledne SEČ, provázely zejména ve velkých městech velkolepé ohňostroje. Zřejmě nejvíce diváků přitáhla tato událost na pláži Copacabana v Riu de Janeiro, kde si ji nenechaly ujít asi tři miliony lidí. V Sydney pořádání ohňostroje předem vyvolalo spory vzhledem k tomu, že Austrálie v posledních měsících zažívá ničivé požáry; tradiční podívaná se ale nakonec i tentokrát konala.

Jako první se s rokem 2019 rozloučili už v úterý v 11:00 SEČ obyvatelé tichomořského státu Samoa a Vánočního ostrova (Kiritimati), který je součástí ostrovního státu Kiribati. Jde o místa nejblíže na západ od datové hranice. Tato mezinárodně uznávaná linie, která prochází přibližně 180. poledníkem zeměpisné délky, je hranicí, po jejímž překročení je nutné změnit datum. Přechod do roku 2020 skončil dnes ve 13:00 SEČ na Bakerově ostrově a Howlandově ostrově, neobydlených tichomořských atolech.

V Sydney tradiční ohňostroj v přístavu sledovalo více než milion lidí. Naopak hlavní australské město Canberra ho kvůli požárům, které si od září vyžádaly životy 14 lidí, zrušilo. Sydneyský starosta Clover Moore ale poukazoval na to, že akci plánovanou 15 měsíců povolili hasiči a připomínal, že jde o událost, která má i velký ekonomický přínos.

Ohňostroje si naopak neužil Hongkong, kde ho úřady zrušily z bezpečnostních důvodů kvůli pokračujícím protivládním protestům. Hongkong býval vzhledem ke své koloniální minulosti jedním z mála čínských měst, kde se Silvestr v předchozích letech ve větší míře slavil. Čína totiž svůj nový rok krysy oslaví spolu se změnou lunárního kalendáře, která připadá na 25. ledna.

Navzdory stávce ve veřejné dopravě, která Francii ochromuje už od 5. prosince, slavily začátek nového desetiletí na pařížské třídě Champs-Élysée statisíce lidí. V Paříži na Silvestra obvykle metro jezdí celou noc, tentokrát ale fungovaly jen dvě automatizované linky, a to pouze do 02:15. Výrazně byly ale posíleny noční autobusy. Prezident Emmanuel Macron v novoročním projevu zdůraznil odhodlání uskutečnit reformu penzijního systému, kvůli níž odboráři protestují. Věří ale, že vláda rychle najde s odbory kompromis, aniž by opustila principy, na nichž je reforma postavena. Šéf radikálního odborového svazu CGT Philippe Martinez dnes vyzval k pokračování stávek, protože v Macronově projevu podle něho nezaznělo nic nového.

V Londýně příchod nového roku oznámil zvon Big Ben, který se ozval po dvouleté pauze vynucené renovací. Asi 100.000 lidí sledovalo na nábřeží velkolepou ohňostrojovou podívanou, které ozářila panorama britské metropole. Její starosta Sadiq Khan zdůraznil, že jeho město i celá Británie se musejí v začínající dekádě znovu sjednotit. Země je hluboce rozdělená kvůli brexitu, který je naplánovaný na poslední den tohoto měsíce.

Jednota byla tématem i novoročního projevu prezidenta Vladimira Putina, jehož země nacházející se v jedenácti časových pásem zažívá nejdelší silvestrovské oslavy na světě. Výzvám, před kterými naše společnost a země stojí, můžeme čelit pouze společně, apeloval na spoluopbčany šéf Kremlu.

Ohňostroje provázely novoroční oslavy také třeba v Berlíně, v Madridu nebo v Aténách. V Praze tradiční novoroční ohňostroj dnes večer nahradí novinka - videomapping na historické budově Národního muzea.

Lidé na newyorském Times Square poslední vteřiny odcházejícího roku tradičně odpočítávali při spouštění velké křišťálového koule z obřího stožáru. Jako vždy platila na náměstí přísná bezpečnostní opatření včetně zákazu přinášení alkoholu a odpalování petard. Newyorská policie opakovaně tvrdí, že v posledních hodinách roku je právě zde jedno z nejbezpečnějších míst na světě.

Na bezpečnost oslav v Riu de Janeiro, které jsou zřejmě největší na světě, dohlíželo asi 20.000 policistů. Lidé na pláži Copacabana čekali na rozbřesk, aby se letos poprvé vykoupali v oceánu a spláchli tak ze sebe problémy, které se s nimi táhnou od loňska.