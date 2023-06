Lidé na Blanensku se rozloučili s lokálkou, jela naposledy

Boskovice (Blanensko ) - Lidé se dnes přišli rozloučit s lokálkou mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi na Blanensku, vlak jel naposledy, a to vyzdobený smutečním věncem. Spoj byl podle kraje málo využívaný, ve vlaku cestovalo průměrně asi deset lidí. Poslední jízdu si jich ale užilo více, několik desítek. Náhradou za zrušené vlaky jsou autobusy, řekla ČTK mluvčí kraje Alena Knotková.

Provoz lokálky na severu Blanenska byl částečně omezený už v minulosti. Několik let nejezdí vlaky dále z Velkých Opatovic do Jevíčka a Chornice, stejně tak do Chornice nezajíždějí vlaky od České Třebové a Prostějova. Provoz mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi seškrtal kraj před několika lety na čtyři páry spojů ve všední den a dva o víkendu. Ve všední den vlaky jezdily mimo ranní a odpolední špičku. Zdejší trať doplatila především na to, že jsou zastávky poměrně daleko od obcí, ve Velkých Opatovicích stojí stanice na samém východním okraji města.

"Počty cestujících v úseku Boskovice – Velké Opatovice byly velmi nízké. Do roku 2022 byl dlouhodobě zaznamenáván přepravní proud asi 75 cestujících za průměrný pracovní den v jednom směru s tím, že průměrná obsazenost vlaku v nejsilnějším úseku činila asi 10 cestujících," uvedla Knotková.

Vlaky podle ní nahradí autobusy, podle Knotkové úpravy autobusových spojů v dané oblasti se uskutečnily už v loňském roce. "Náhrada za zrušené vlaky mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi je souběžná autobusová linka 251, která obsluhuje na rozdíl od vlaku zastávky v centrech obcí a je vedena ve špičkách pracovních dní v intervalu 30 minut, mimo tuto dobu v intervalu 60 až 120 minut," popsala mluvčí.

Od neděle už nebudou vlaky jezdit také mezi Hodonínem a Kobylím, ve všední dny je nahradí autobusy. I zdejší zastávky nemají příliš vhodnou polohu. Zastávka Brumovice leží v polích daleko od vesnice, v nepříliš vhodné poloze je i stanice v Čejči. Lépe obslouží autobus i Mutěnice a doba jízdy vlaků i autobusů je obdobná. Při cestě z Hodonína do Kobylí lidé budou muset přestupovat v Čejči, ještě horší spojení s Hodonínem budou mít lidé z Velkých Pavlovic a Bořetic. Zatímco nyní mohou jet přímým vlakem, od příštího týdne budou muset s výjimkou jediného spoje přestupovat, někdy i dvakrát.