Lidé mohou žádat o rodičovskou přes web, další dávky mají přibýt později

Praha - Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) dnes spustí on-line formulář, jehož prostřednictvím bude možné žádat o rodičovský příspěvek. Elektronicky bude možné žádat i o změnu výše měsíčního příspěvku. Rodičovský příspěvek činí 300.000 korun a rodič si může určit, jak vysokou částku bude měsíčně pobírat. Loni úřady práce rodičům malých dětí vyplatily přes 35,4 miliardy korun.

"Jsou to velmi pružné nástroje podpory rodičů dětí do čtyř let. Každé třetí měsíce se dá měnit výše rodičovského příspěvku anebo také změnit čerpání z jednoho rodiče na druhého," uvedl ke spuštění on-line formuláře ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Resort chce postupně zavádět elektronické formuláře i pro další sociální dávky. Na začátku července MPSV spustilo formulář pro žádosti o příspěvek na bydlení. "Od 13. srpna spustíme v pilotním režimu nově budovaný klientský portál, do kterého budou postupně přibývat nové dávky," uvedl Jurečka. Dodal, že portál má nabídnout přívětivé prostředí lidem, kteří jsou na podobné služby zvyklí například u bank či pojišťoven

Od 15. srpna se lidem otevře možnost žádat elektronicky o příspěvek 5000 korun na dítě pro rodiny s hrubým příjmem do milionu korun. Příspěvek patří k opatřením, kterými chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Od září bude možné vyřídit prostřednictvím portálu MPSV také žádost o přídavek na dítě.