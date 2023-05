Lidé mohou ve 3D realitě letět dronem nad spáleništěm v Českém Švýcarsku

Brno - Profesionální hasiči na veletrhu Pyros v Brně vystavují mimo jiné i několik dronů, které jim pomáhaly při loňském požáru v národním parku České Švýcarsko. Zájemci se také prostřednictvím 3D reality mohou proletět v dronu nad spáleništěm. ČTK to dnes v expozici hasičů řekl Štěpán Komosný. Na brněnském výstavišti se koná trojice bezpečnostních veletrhů v čele s veletrhem obranné a bezpečnostní techniky IDET.

Hasičům v Českém Švýcarsku pomáhalo hned několik dronů, k vidění na výstavišti je dron lehké třídy a dva těžší třídy. Drony mají podle Komosného k dispozici hasiči ve většině krajů, zbylá část by je měla dostat do konce roku. "V malých a velkých dronech není až zase takový rozdíl v použití, protože obě zařízení nesou kameru a termokameru, kdy ale v případě těžších dronů je kamera kvalitnější a měření přesnější," uvedl Komosný.

Hasiči v případě větších požárů mohou pomocí dronů například vyhodnocovat rozsah požáru, častěji se podle Komosného ale drony využívají při vyhledávání skrytých ohnisek. Tak tomu bylo například právě i v Českém Švýcarsku, kde drony pomocí termokamer zvýšenou teplotu v lokalitě vyhledávaly. "Cokoliv bylo nad 50 stupňů, to jsme zaznamenali na GPS souřadnice, které byly zaevidovány do map. Ty následně sloužily pro velitele zásahu, aby mohl lépe zkoordinovat pozemní jednotky, ale především pro letecké hašení. Pomohly lokalizovat skrytá ohniska a voda se shazovala tam, kde to bylo potřeba," popsal Komosný.

V expozici hasičů jsou zájemcům k dispozici mimo jiné i 3D brýle, které jim umožní proletět se dronem nad spáleništěm. "K nasnímání jsme proletěli nad oblastí zhruba desátý den po požáru, návštěvníkovi promítneme let dronem, kdy v něm jako fyzicky sedí a celou tu oblast může vidět," uvedl Komosný. Doplnil, že snímek má asi deset minut, návštěvníci se u brýlí ale střídají rychleji, zhruba po dvou až třech minutách.

Hasiči v expozici mimo jiné ukazují i přenosový vůz, který tehdy stál u rozhledny Janov. "Kamery jsme umístili na rozhlednu a trvale jsme snímali celou oblast. Pomocí streamu jsme pak obraz přenášeli pro veřejnost, dalo se tam připojit i přes youtube. I veřejnost tak mohla sledovat vývoj požáru a hasebních prací," popsal Komosný.

Požár v národním parku České Švýcarsko vypukl loni v noci na 24. července. Šlo o dosud nejrozsáhlejší lesní požár v ČR. Zasáhl přes 1000 hektarů. Likvidace požáru byla velmi náročná. Vystřídalo se u ní 6000 hasičů. Uhasit se ho podařilo po 20 dnech.