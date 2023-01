Lidé mohou Senátu do konce dubna navrhovat adepty na státní vyznamenání

Praha - Lidé a organizace mohou Senátu do konce dubna opět navrhovat adepty na státní vyznamenání. ČTK to dnes po jednání senátního organizačního výboru oznámila tisková tajemnice horní komory Lada Faldynová. Novinkou je pouze to, že o nejvyšších státních oceněních už nebude rozhodovat Miloš Zeman, ale jeho nástupce, kterého lidé zvolí koncem týdne. Tedy buď bývalý vysoký představitel armády Petr Pavel, nebo expremiér Andrej Babiš (ANO).

Senát v posledních letech počet adeptů na vyznamenání snižoval. Loni jich doporučil pouze osm včetně členů protinacistické odbojové skupiny Tři králové, což bylo nejméně v historii. Důvodem byly napjaté vztahy mezi Hradem a horní parlamentní komorou a skutečnost, že Zeman senátorským nominacím vyhověl pouze v několika případech. Předloni Senát navrhl Zemanovi 15 kandidátů, prezident vyhověl horní komoře ve dvou případech.

Vztahy mezi Hradem a Senátem výrazně ochladly kvůli cestě senátorů na Tchaj-wan v roce 2020, kterou prosadil předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS) navzdory hrozbám pevninské Číny. S cestou nesouhlasil ani Zeman. Před třemi lety Senát navrhl na vyznamenání 32 osobností, mimo jiné předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského. Hrad původně oznámil, že Zeman se rozhodl této nominaci vyhovět. Předloni v únoru prezident oznámil, že Rychetskému řád neudělí kvůli tomu, že Ústavní soud zrušil část zákona o volbách do Sněmovny. Ostatním senátním nominacím prezident také nevyhověl.

Loni Zeman označil za pokus o puč postup představitelů Senátu, kteří ve spolupráci s poslanci zvažovali předloni na podzim po sněmovních volbách dočasný převod části pravomocí prezidenta na předsedu Sněmovny a vlády. Důvodem byla skutečnost, že Zeman byl převezen do Ústřední vojenské nemocnice a podle zprávy jejích lékařů, kterou si Senát vyžádal, nebyl schopen vykonávat pracovní povinnosti. Zemanovo podezření, že zákonodárci tím spáchali sabotáž, ale Vrchní státní zastupitelství v Praze loni v červnu označilo za nedůvodné.

S letošními návrhy se mohou občané obracet na senátorky, senátory nebo na senátorské kluby až do 30. dubna. Nominace poté posoudí senátní podvýbor pro státní vyznamenání a nakonec horní komora jako celek na schůzi v červnu či červenci. Seznam adeptů poté postoupí hlavě státu, která vyznamenání uděluje či propůjčuje zpravidla 28. října nebo 1. ledna.