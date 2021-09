Lidé mohou přispět koupí měsíčku lékařského na prevenci a léčbu rakoviny

Praha - Tisíce dobrovolníků budou ode dneška do pátku nabízet na ulicích umělé květy měsíčku lékařského se zelenou stužkou. Jejich koupí mohou lidé přispět do jubilejního 25. ročníku Českého dne proti rakovině. Smyslem sbírkové akce je kromě získání peněz na podporu výzkumu rakoviny či zlepšení kvality života onkologických pacientů také informovat veřejnost o vybraných nádorových nemocech. Do sbírky lze přispět i zasláním dárcovské SMS nebo převodem peněz na účet.

Letošní ročník dne proti rakovině je zaměřený na prevenci onemocnění ledvin, močového měchýře a prostaty. "K volbě zmíněných druhů nádorů nás vedla skutečnost, že v incidenci nádorů ledvin, prostaty i močového měchýře bohužel Česká republika zaujímá čelné příčky ve světových statistikách," vysvětluje Michaela Fridrichová, předsedkyně Ligy proti rakovině Praha.

Každý dárce, který přispěje alespoň 20 korunami, proto dostane kromě žlutého květu měsíčku lékařského také informační letáček. V něm se dozví nejen o prevenci uvedených onemocnění a jejich příznacích, které by měly být impulsem k návštěvě lékaře.

Dobrovolníky oblečené do žlutých triček budou moci lidé potkat na ulicích nejenom dnes, ale také ve čtvrtek a v pátek. Do neděle 3. října bude možné do sbírky přispět také ve vybraných obchodech a provozovnách, jejichž seznam je na webu www.cdpr.cz, případně v aplikaci Den proti rakovině.

Přispět na financování aktivit Ligy proti rakovině lze také prostřednictvím dárcovských SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo 60 nebo 90 na číslo 87 777. Za DMS zaslané do konce října získají dárci virtuální kytičku, kterou si mohou vložit na svůj profil na sociálních sítích. Třetí možností je zaslat příspěvek na sbírkový účet Českého dne proti rakovině 6500065/0300.

Loňský ročník, který byl zaměřený na nádory ledvin a močového měchýře, vynesl 13,7 milionu korun. Z výnosů dosavadních 24 ročníků Českého dne proti rakovině organizátoři rozdělili více než 206 milionů Kč.