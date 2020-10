Lidé mohou posílat žádosti o dávky v nouzovém stavu e-mailem

Praha - Lidé, kteří chtějí elektronicky požádat o dávky, k tomu teď dočasně nepotřebují datovou schránku či ověřený elektronický podpis. Pokud formuláře a podklady zašlou e-mailem, nemusí je pak ještě posílat poštou či přijít na úřad potvrdit jako dosud. Mírnější pravidla platí v nouzovém stavu. ČTK to sdělila mluvčí generálního ředitelství úřadu práce Kateřina Beránková. Zmírnění podmínek schválila tento týden vláda. Nouzový stav vyhlásila od 5. října na 30 dní. Úřady práce teď mají otevřeno jen v pondělí a ve středu od 08:00 do 13:00.

Podle schváleného nařízení je možné bez elektronického podpisu či datové schránky a následného potvrzování poslat žádost o dávky a o průkaz postižených. Použít je nutné formulář úřadu. "Přílohou e-mailu může být sken či fotografie žádosti o dávku s podpisem," uvedla mluvčí. Dodala, že žadatelé by měli uvést telefonní číslo a svou elektronickou adresu. Úředníci klienty pak mohou případně kontaktovat kvůli vyjasnění nesrovnalostí.

Kvůli dětským přídavkům a příspěvku na úhradu potřeb dítěte není teď podle nařízení nutné u studentů nad 18 let dokládat potvrzení o studiu. Podle ministerstva práce je obtížné kvůli uzavření škol doklad získat. Dodá se po skončení nouzového stavu, úřady práce to budou kontrolovat. Jednodušší by mělo být také doručování výsledků řízení. Úřad pošle oznámení, ne oficiální rozhodnutí do vlastních rukou.

Formuláře i vyplněné vzory jsou na webu. Tiskopisy a podklady je dál možné posílat také poštou či hodit do schránky na budově úřadu, dodala Beránková. Úřad na svém webu a facebooku zveřejňuje i videa s návody k vyplňování tiskopisů a s informacemi o nároku na dávky. Na dotazy odpovídá také virtuální asistent na stránkách úřadu či call centrum s bezplatnou linkou 800 779 900.

Podle ministerstva úřady práce vyplácejí každý měsíc zhruba 1,3 milionu takzvaných nepojistných dávek. Pro jejich získání lidé nemusí mít důchodové a nemocenské pojištění a platit odvody. Patří sem příspěvek na bydlení, živobytí, péči či rodičovský, doplatek na bydlení, přídavek na dítě, porodné a pohřebné či dávka mimořádné okamžité pomoci. Ministerstvo v podkladech pro vládu uvedlo, že se dá kvůli krizovému stavu a nařízeným omezením očekávat zvýšení počtu lidí, kteří budou o tyto podpory žádat.

"Přitom v řadě případů bude třeba dávkovou pomoc poskytnout neprodleně," uvedli zástupci ministerstva.

Mimořádná okamžitá pomoc patří mezi dávky hmotné nouze. Podle Beránkové je tiskopis žádosti pro ty, kteří kvůli koronavirové epidemii přišli o peníze, nyní jednodušší. Úřady by také neměly posuzovat jejich majetek. Nutné bude ale doložit příjem a výpisy z účtů žadatele i jeho blízkých v domácnosti a případné doklady o výdajích. Podle ministerstva by se měla zohledňovat polovina příjmu a dávku bude možné využít i na hypotéku.

"Dávku může úřad práce poskytnout na úhradu nákladů spojených se zajištěním základních životních potřeb, jako je jídlo, nájem, energie, ošacení, hygienické potřeby, telefon, internet či hypotéka. Dávku naopak úřad nemůže poskytnout na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů nebo nákladů spojených s podnikáním," upřesnila Beránková.