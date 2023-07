Lidé mohou poprvé sami sbírat levanduli na poli v Bruzovicích, zájem je obrovský

Bruzovice (Frýdecko-Místecko) - Se značným zájmem se setkává samosběr levandule, kterého mohou lidé poprvé využít na poli v Bruzovicích na Frýdecko-Místecku. Do pěstování levandule se tam pustili kamarádi Jirka Bůžek a Adam Kielar. Lidem už nabízejí i vlastní levandulové sirupy nebo limonádu. Pro samosběr je pole otevřeno od středy do neděle a denně tam dorazí stovky zájemců.

Fotogalerie

Bůžek ČTK řekl, že od původního nápadu pěstovat levanduli uplynulo přes dva roky. Kielarovi patří pole, které do té doby pronajímal jiným zemědělcům. Už ale nechtěl, aby úrodnou půdu, kterou má po předcích, obhospodařovali jiní. Bůžek přišel s nápadem, že pořídí levandulové sazenice. "A tak to vlastně celé vzniklo. Pak už se začaly pořizovat sazenice, sadit a začala se ozývat záda," řekl farmář.

Pěstují levanduli lékařskou a také francouzský typ levandule Grosso, takzvaný lavandin. "Lavandin, se používá hodně do kosmetických přípravků a levandule lékařská především v potravinářství," řekl Bůžek. Levandulí osadili necelý hektar pole, ale v budoucnu by mohli využít až čtyři hektary.

"Všechno se sadilo ručně. Je tady skoro 9000 sazenic, teď už velkých rostlin. Mají za sebou první zimu, přežily to a krásně kvetou nyní dál. Levandule je dlouholetá rostlinka, takže může růst, pokud se jí tady bude dobře dařit, až deset a více let. To jsou potom už košaté velké keříky. Sklízí se každoročně, a když se jí zadaří, tak třeba i dvakrát ročně," řekl pěstitel.

Prvním levandulovým výrobkem, který začali nabízet, je sirup. "Ten je právě z levandule lékařské z první sklizně, kterou jsme měli na podzim minulého roku. Z toho sirupu vyrábíme i limonádu. My dodáme levanduli a veškeré výrobky si necháváme zpracovat," řekl farmář.

Farmu pojmenovali Levandule de Žermanické moře. "Je tady krásný horizont, nádherná scenérie Beskyd a hned vedle je Žermanická přehrada, které tady hrdě říkáme Žermanické moře. Zkrácený název je 'de Levandule', což je ze španělštiny a znamená to z levandule," řekl Bůžek.

Zájem lidí o návštěvu levandulového pole i samosběr předčil očekávání pěstitelů. "Otevřeli jsme na státní svátek 5. 7. A lidé opravdu začali přicházet ve větším a větším množství, což nás velice těší. Je tady rušno," řekl pěstitel.

Zájemci si mohou půjčit nůžky i ošatku a za 100 gramů nasbírané levandule zaplatí 30 korun. "Sto gramů už je taková opravdu pěkná kytička. Lidé si můžou nasbírat jak levanduli lékařskou, tak lavandin, mohou si to i namixovat. Lavandin více voní, lékařská je více fialová. Ale obě dvě vypadají nádherně," řekl farmář.

Levandulové pole mají oba pěstitelé zatím v podstatě jako koníček ke své práci, i když už do něj investovali několik set tisíc korun. "Je to koníček dělaný s láskou a bolavými zády," řekl Bůžek. Stroje jsou drahé, a tak se vše zatím zpracovává ručně. S okopáváním rostlin či sbíráním plevele pěstitelům pomáhají brigádníci.

"Rádi bychom využili jak levandule lékařské, tak lavandinu na výrobu dalších produktů, jak pro potravinářství, třeba na zmrzlinu nebo třeba balené sodovky, tak potom z lavandinu na nějaké vonné esence, vonné pytlíčky a další voňavé záležitosti. Z levandule se dá vyrábět i parfém, možná časem se tam dostaneme. Uvidíme," řekl farmář.

Aktuálně jsou na poli plně vytíženi, takže na to nemají čas, ale po sezoně by rádi spustili internetový prodej svých výrobků či vlastní internetové stránky. Zatím mohou lidé sledovat aktuální dění na farmě prostřednictvím facebooku.