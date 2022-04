Lidé mohou ode dneška navštívit exkurze k 85. výročí otevření Letiště Praha

Praha - Lidé mohou ode dneška navštívit na Letišti Praha speciální exkurze k 85. výročí jeho otevření. Dostanou se tak i do míst, kam se při běžných prohlídkách nechodí, třeba do historického krytu, do třídírny zavazadel nebo do hangáru, kde se opravují letadla. Na letišti se dnes také otevře interaktivní výstava o jeho historii. První letadlo přistálo na ruzyňském letišti 5. dubna 1937 ráno.

V tomto týdnu je deset výročních exkurzí zdarma, podle mluvčí letiště Kláry Divíškové byly ale vyprodány během 15 minut od zpřístupnění jejich rezervací na webu letiště. Další výroční exkurze jsou ale v nabídce až do konce dubna a na rozdíl od klasických prohlídek jsou za běžnou cenu zhruba o půlhodinu delší.

Interaktivní výstava v letišním terminálu 2 nabídne monitory, které zobrazují historický vývoj letiště a jeho plány do budoucnosti, hry pro děti, fotokoutek a ukázku historických i současných uniforem. K vidění zde bude také nový dokument o letišti kombinující hrané a komiksové scény. Na webu www.letisteslavi85.cz si lidé mohou pustit videa s pamětníky o historii letiště nebo podcasty s bývalými zaměstnanci, pilotem a navigátorem.

Plán na vznik nového letiště pro Prahu vláda tehdejšího Československa schválila v roce 1929. Nahradilo letiště ve Kbelích, které už kapacitně nestačilo. Provoz v Ruzyni začal přistáním letounu Douglas DC-2 Československých státních aerolinií, ještě 5. dubna 1937 v Ruzyni přistál i první zahraniční letoun. Letiště tehdy mělo dvě zpevněné travnaté dráhy.

Letiště Praha loni odbavilo téměř 4,4 milionu cestujících. Meziročně to sice bylo téměř o pětinu více, stále však méně než čtvrtina odbavených v roce 2019 před rozšířením epidemie koronaviru. Letos pražské letiště, pojmenované od roku 2012 po bývalém prezidentovi Václavu Havlovi, očekává další postupné oživování provozu, zejména v létě.