Lidé mohou nákupem hraček pomoci nemocným dětem

Praha - Nadační fond Kapka naděje připravil charitativní akci, která by měla před Vánocemi pomoci dětem v nemocnicích. Pokud lidé zakoupí jakoukoliv hračku ve vybraných obchodech a věnují ji do pomyslné Studny naděje, dostane se přímo k nemocným dětem. Zisk z prodeje navíc půjde na konto nadačního fondu. ČTK o tom informovala společnost Wormelen Group, která provozuje několik hračkářských řetězců.

Akce začne 1. října a potrvá do 22. prosince. Vedle nákupu hraček se do ní zájemci zapojí také nákupem dárcovské samolepky ve tvaru kapky, kterou poté nalepí na tabuli dárců Studny naděje. "Cílem projektu je pomoci dětem v nemocnicích po celé České republice zažít krásné Vánoce," uvedla marketingová ředitelka Wormelen Group Jana Krčková. Do akce jsou zapojené prodejny a na e-shopy společností Bambule a Sparkys.

Nadační fond Kapka naděje pomáhá od roku 2000 zachraňovat dětské pacienty s poruchou krvetvorby, nádorovými onemocněními a ty, jejichž léčba vyžaduje transplantaci kostní dřeně. Dosud financoval nákup více než 500 lékařských přístrojů, zajistil více než 200 projektů psychosociální péče a podpořil tři vědecké výzkumy v oboru hematologie a onkologie. Celkem tak pomohl částkou více než 180 milionů korun. V současné době pomáhá ve více než 40 nemocnicích po celé České republice.