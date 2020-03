Lidé mohou na veřejnost nejvýš po dvou, výjimkou rodiny a pohřby

Praha - Nejvýše ve skupinkách po dvou se mohou lidé v Česku pohybovat na veřejně dostupných místech. Výjimku z omezení sdružování mají členové jedné domácnosti, účastníci pohřbů nebo lidé vykonávající své povolání či podnikatelskou činnost. Vyplývá to z pondělního mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které prodloužilo a rozšířilo dřívější omezení volného pohybu v Česku kvůli šíření koronaviru. Ministerstvo se podle médií místo krizového zákona s odkazem na nouzový stav tentokrát opřelo o zákon o ochraně veřejného zdraví, čímž lidé a firmy přišli o možnost žádat ze zákona kvůli uzavřeným provozovnám o odškodnění.

Zástupci opozice s tím nesouhlasí a chtějí o tom ve čtvrtek jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) krizový zákon i zákon o ochraně veřejného zdraví stanoví, že jasná náhrada škody připadá v úvahu jen tehdy, pokud je někomu zabaven majetek, nebo je mu přikázána nějaká činnost, což se nyní nestalo.

Nově zavedené omezení sdružování na veřejnosti vláda schválila v pondělí, platí od úterý, ministerstvo zdravotnictví však o něm informovalo až dnes v tiskové zprávě.

Náměstek ministra zdravotnictví a předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula se dnes večer v televizi Prima omluvil za způsob informování, nebyl to podle něj záměr, ale omyl. Na tiskové konferenci po pondělním zasedání vlády totiž chyběl jak premiér, tak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a Prymula, proto tam informace o dalším omezení volného pohybu podle něho nezazněla. Potvrdil, že současný legislativní režim neumožňuje žádat o náhradu vzniklých škod.

Opozici se takový postup vůči podnikatelům nelíbí a chce situaci vysvětlit na čtvrteční schůzce s Babišem. "Podnikatelé za současnou situaci nemohou, vláda s nimi nemůže takto 'zametat'," sdělil ČTK předseda ODS Petr Fiala. Také šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová bude chtít od premiéra jasné vysvětlení.

"Ten výklad, jestli je to podle krizového zákona, nebo podle zdravotního zákona, je úplně stejný. Výklad je takový, že ta přímá jasná náhrada škody je v případě, že zabíráte někomu majetek nebo mu přikazujete nějakou činnost. Nic takového nenastalo," řekla Schillerová České televizi.

Podle advokáta Daniela Zinráka, kterého dnes citoval server iROZHLAS.cz, zákon o ochraně veřejného zdraví žádnou náhradu škody nepředpokládá, na rozdíl od krizového zákona. Odškodnění bude podle něj možné požadovat jen za deset dní. "Musel to napsat špičkový právník, který v tom umí chodit," řekl rozhlasu Zinrák, který se specializuje na náhradu škod.

Nově ministerstvo také nařídilo lidem, aby od ostatních udržovali alespoň dvoumetrový odstup, pokud je to možné. Prymula uvedl, že lidé dál mohou chodit na procházku do lesa či do parku, nesmí se ale shlukovat ve větších skupinách. Policie bude toto nařízení namátkově kontrolovat.

Vláda 15. března zakázala s účinností do 24. března volný pohyb lidí po celé republice. Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení či na pobyty v přírodě a parcích. Toto pondělí zákaz volného pohybu prodloužila do 1. dubna, ministerstvo zdravotnictví zároveň vydalo opatření zahrnující nově zmíněné omezení sdružování.

Některá média dnes uvedla, že opatření ministerstva zdravotnictví nově definitivně zakázalo lidem cesty na chalupy uvedením bodu, který nařizuje lidem pobývat v místě bydliště s výjimkou nutných cest. Tento bod byl ale ve stejném znění již v původním opatření vlády z 15. března. Ministerstvo zdravotnictví následně jen doporučovalo lidem omezit návštěvy chat a chalup. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) před minulým víkendem apeloval, aby lidé kvůli hrozbě šíření koronaviru zvážili, jestli je nutné na venkov jezdit. Pokud tam již musí, mají se vyhnout kontaktu s místními.