Lidé mohli při internetovém prodeji dostat padělaná eura, varuje policie

Praha - Policie hledá lidi, kteří mohli při bazarovém prodeji přes internet nevědomky dostat padělané eurové bankovky. Pražští kriminalisté v minulých dnech zadrželi jednadvacetiletého muže, který takto poslal falešná eura do oběhu minimálně ve třech případech, a domnívají se, že takových obchodů mohly být desítky. Policie muže obvinila z padělání a pozměnění peněz a podvodu, hrozí mu až osm let vězení. Na webu pražské policie to dnes uvedl její mluvčí Jan Daněk.

"Muž v období listopadu a prosince 2022 vyhledával na internetových bazarech lidi, kteří prodávali například mobilní telefony, počítače nebo jinou elektroniku, a platil jim právě oněmi falešnými bankovkami v nominální hodnotě 50 a 100 eur," uvedl mluvčí. Prodávající si toho, že dostali falzifikáty, všimli vždy až dodatečně.

Kriminalisté radí, aby si lidé, kteří při prodeji zboží přes internet dostali eura, bankovky zkontrolovali. Pokud by měli podezření, že jde o padělky, mají lidé zavolat na tísňovou telefonní linku 158. Policie také varovala, že pokud by by někdo byť nevědomky zaplatil falešnou bankovkou v cizině, může skončit na tamní policejní stanici. "V některých zemích může být takové placení falešnými penězi i trestné a může hrozit i vězení," upozornil Daněk.