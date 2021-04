Lidé mezi 55 a 59 se zřejmě budou moct registrovat k očkování od středy

Praha - K očkování proti covidu-19 by se mohli od středy registrovat Češi ve věkovém rozmezí od 55 do 59 let. Premiér Andrej Babiš (ANO) to v pondělí navrhne vládní radě pro zdravotní rizika. Jde o skupinu 750.000 lidí, řekl na sociálních sítích. Připomenul také, že od pondělí bude možné hlásit se k očkování do pražského velkokapacitního centra v hale O2 univerzum. To začne fungovat od 3. května.

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenberga (za ANO) očkování proti covidu-19 může dál zrychlovat, zvýšené dodávky podle něj umožní do několika týdnů podávat 100.000 dávek denně. V pátek, kdy se otevřela možnost registrace pro lidi mezi 60 a 64 lety, se do odpoledne přihlásilo přes 70.000 lidí. V Česku žije asi 650.000 lidí tohoto věku, část z nich už očkovaná je, protože spadají do jiné preferované skupiny, například mezi zdravotníky, učitele a další pracovníky školství nebo chronické pacienty s vážnými nemocemi.

Alespoň jednu dávku vakcíny dostalo k pátku téměř 1,8 milionu lidí, dvě dávky 920.000.

Podle ministra je možné otevřít registrace pro další skupinu, protože v některých regionech už jsou starší lidé, kteří měli o vakcínu zájem, už naočkovaní. I on zmínil, že další věková skupina se bude moct registrovat zřejmě v příštím týdnu.