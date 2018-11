Ostrava - Lidé mají stále větší zájem o vánoční jehličnany v květináčích, které lze po svátcích vysadit na zahradu. Zahradnictví v Moravskoslezském kraji je každoročně prodávají po stovkách, zjistila ČTK. Prodej na letošní Vánoce už začal, stromky mohou lidé doma nazdobit i několik let po sobě.

K dostání je řada druhů takzvaných kontejnerovaných stromků. Nejprodávanější jsou jedle - korejské a normandské. Koupit lze ale také smrčky - omoriky, pichlavé nebo ztepilé. Ceny se pohybují ve stokorunách, záleží na velikosti stromků.

"Před pěti lety jich moc nebylo, ale teď zájem stále roste. Myslím, že to souvisí s tím, že se lidé čím dál více zaměřují na ekologii a kupovat řezané stromky je jim proti srsti. Živý stromeček se dále používá. Buď si ho lidé stěhují každý rok domů nebo si ho vysadí na zahradě a roste jim tam," řekl majitel Zahradnictví Novák v Hlučíně na Opavsku Milan Novák.

Druhová skladba nabízených stromků se podle něj moc nemění. Liší se třeba v tom, že jsou sestříhávané nebo jsou hustší. Lidé si vybírají podle velikosti.

"Já jsem třeba doma stromek stěhoval pět let, než se mi nevešel do obýváku. V průběhu těch pěti let jsem ho i několikrát přesazoval, aby měl čím dál větší květináč. Když měl skoro dva metry, tak už jsem ho tam netahal. Ale lidé to třeba berou tak, že si ho koupí a hned ho na jaře vysadí," řekl Novák.

Majitel zahradnického centra Zahrada Flora v Úvalně na Bruntálsku Pavel Flora řekl, že dbají na kvalitu a prodávají jen stromky zakořeněné, které vydrží stres při přechodu mezi venkovní a vnitřní teplotou. "Kdyby ten stromeček byl čerstvě vykopaný a jenom strčený do květináče, nemá prokořeněný kořenový bal, není silný, není adaptovaný na nádobu, tak si ho dáte dovnitř a ten neprokořeněný pak můžete rovnou vyhodit," řekl Flora.

Dodrží-li kupec postupný teplotní přechod, bez obav lze mít vánoční stromek několik let a až pak jej vysadit na zahradu, kde bez problémů poroste. "Když jdete ze zimy na nějakou chodbu, pak třeba do ložnice, kde je ještě trošku míň, a až potom do obýváku, kde je třeba těch 22 stupňů, a stejně zrcadlově potom zpátky, tak ten stromeček maximálně bude chtít přesadit do většího, ale jste schopni ho několik let udržet v kontejneru," řekl Flora.

Zahradnické centrum v Úvalně prodává každý rok i řezané stromy, které si během roku jezdí vybírat přímo na plantáže, a nabízí je ve speciálních stojanech. Zájem je i o nesouměrné stromy. "Jsou zákazníci, kteří vyloženě chtějí strom třeba do rohu. Díky tomu, že je jednostranný, tak se netrápíte, když ho chcete umístit do rohu nebo ke zdi. Máme jich minimum, protože nesouměrný strom dneska přes expedici skoro neprojde, ale když už se nějaký takový vyskytne, tak zase jsou zákazníci rádi," řekl Flora.

Poměr prodaných stromků řezaných a stromků v květináči podle něj zůstává stejný a ani prodejem řezaných stromků se neničí životní prostředí. Vánoční stromky se totiž pěstují speciálně pro tyto účely na certifikovaných plantážích.