Lidé loni v lesích nasbírali téměř 39.000 tun lesních plodů, nejvíce hub

Vráž (Benešovsko) - Češi loni nasbírali téměř 39.000 tun lesních plodů v hodnotě 7,8 miliardy korun, nejčastěji houby, borůvky, maliny a ostružiny. Loni stoupla i návštěvnost lesů, šest z deseti Čechů navštívilo alespoň jednou měsíčně les, vyplývá z údajů připravované Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství za rok 2022. Loni se v ČR vysadilo přes 226 milionů sazenic lesních stromů. Na obnově lesů se může podílet i veřejnost, například sázením stromů při akci Den za obnovu lesa, který se letos uskuteční 23. září na osmi místech v Česku. Na briefingu u Vráže na Benešovsku, kde se budou moci lidé do sázení po čtyřech letech znovu zapojit, to řekl novinářům ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

"Bojujeme s dopady a důsledky kůrovcové kalamity, velmi intenzivně zalesňujeme, jenom v loňském roce jsme v České republice dokázali vysadit přes 226 milionů sazenic a je potřeba o tuto výsadbu pečovat," řekl Výborný. V okolí Vráže, kde hospodaří Lesní závod Konopiště, přibývají stromy přirozenou obnovou i výsadbou. Podle Výborného se v celém Česku skladba výsadby poslední roky mění, přibývá listnatých stromů. "Zhruba dvě třetiny té výsadby jsou listnaté stromy a pouze jedna třetina smrkové, je to reakce na klimatickou změnu," řekl.

Lesní závod Konopiště vytěžil nejvíce dřeva v roce 2021, a to 750.000 metrů krychlových. Doposud se lesníkům podařilo znovu zalesnit dvě třetiny této plochy. "Něco zalesníme teď na podzim, zbytek na jaře a pak už bychom se měli dostat do standardního stavu," řekl ředitel závodu Miroslav Jankovský. Lesníci podle něj využívají především přirozenou obnovu, pro kterou měli v minulých letech příznivé podmínky. Kvůli suchu letos v červenci ale podle Jankovského usychaly i dvouleté semenáče. "To, co jsme mysleli, že máme krásně zalesněné už v loňském roce, nám uschlo," řekl Jankovský.

Na obnovu lesů, které vlastní nestátní majitelé, by mělo jít podle Výborného v roce 2024 zhruba 2,5 miliardy korun. "Jednáme s ministerstvem životního prostředí, na obnovu lesa bychom rádi využili část prostředků z Národního plánu obnovy, část prostředků z emisních povolenek," uvedl Výborný.

Velké a dlouhodobé škody v lesích způsobuje podle něj také spárkatá zvěř. Ministerstvo nyní připravuje novelu mysliveckého zákona. "Jedním z cílů této novely je i motivace myslivců, správců lesa, aby docházelo k přiměřené regulaci právě spárkaté zvěře," řekl Výborný. Novela, která by měla mimo jiné zavést plánování lovu v honitbách podle poškození lesů, se připravuje již řadu let, naposledy dospěla až do třetího čtení v Poslanecké sněmovně za minulé vlády Andreje Babiše (ANO). Výborný uvedl, že začala jednání s nevládními organizacemi a chce jednat i s koaličními partnery. Věří, že se podaří najít shodu ve sporných otázkách, kterými jsou například výměry honiteb a povolenky. "Novela bude dávat smysl jen tehdy, když jednak zlepší nebo zmodernizuje celou oblast myslivosti, ten zákon vlastně nedoznal vůbec žádných změn," řekl Výborný. Novela by podle něj rovněž měla motivovat k vyvážení úrovně mezi péčí o les a přiměřenou regulací. Věří, že novela by se do Poslanecké sněmovny mohla dostat do konce roku.

Výborný vyzdvihl, že v Česku mohou lidé chodit do lesa volně. "Jsou státy, kde platí různé restrikce či zákazy, pokud jde o sběr hub nebo jiných lesních plodin. V takovém Holandsku, pokud byste vyrazili na houby, tak se dopouštíte přestupku a trestného činu pytláctví," řekl Výborný.

Mezi nejčastěji sbírané lesní plody patří houby, lidé jich loni v lesích nasbírali téměř 23.000 tun za 5,2 miliardy korun. Borůvek nasbírali přes 6700 tun, malin přes 2600 tun. Průměrně navštívil každý Čech loni les téměř sedmatřicetkrát. V roce 2018 to bylo 20 návštěv ročně. Data vyplývají z průzkumu České zemědělské univerzity.

Akce Den za obnovu lesa, kterou pořádají Lesy ČR, se poprvé uskutečnila v roce 2019. Letos bude na osmi místech Česka. V okolí Vráže se před čtyřmi lety zapojilo do akce nejvíc dobrovolníků ze všech oblastí ČR, sázelo jich přes 4000 a vysadili 50.000 stromků.