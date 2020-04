Lidé, kteří po uvolnění režimu vycestují, budou muset do karantény

Praha - Lidé, kteří po uvolnění pravidel pro vycestování překročí hranice ČR, budou muset až na výjimky do povinné čtrnáctidenní karantény. Na tiskové konferenci to řekl ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Návrh, podle kterého budou lidé moci v odůvodněných případech vycestovat za hranice po 14. dubnu, v pondělí schválila vláda. Opatření má platit po dobu trvání nouzového stavu, o jehož prodloužení dnes rozhoduje Sněmovna.

Hamáček upozornil, že opatření neznamená, že by Česko otevíralo hranice. Mezi odůvodněné případy patří například služební cesta, návštěva lékaře či příbuzného. Důvody vycestování budou na hranicích kontrolovat policisté.

Podle Hamáčka se změní také pravidla pro tzv. pendlery. V zahraničí budou muset zůstat dva týdny místo původních tří, poté bude muset být v Česku dva týdny v karanténě.

Přeshraniční pracovníci, kteří pracují například ve zdravotnických či sociálních službách nebo v kritické infrastruktuře nebudou muset do dvoutýdenní karantény, pokud byla doba vycestování kratší než dva týdny. Budou ale muset mít potvrzení od zastupitelského úřadu, že účel vycestování je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu na území ČR a že v místě výkonu práce byla přijata opatření k zabránění šíření koronaviru. Bude pro ně také platit větší zákaz volného pohybu po ČR.

Nyní zatím do Velikonoční neděle 12. dubna trvá až na výjimky zákaz vycestování obyvatel České republiky stejně jako zákaz vstupu cizinců do Česka. První zákaz cestování přes hranice kabinet přijal s účinností od soboty 14. března, týkal se jen vymezených rizikových zemí. Už o dva dny později, tedy od pondělí 16. března, restrikci rozšířil na všechny státy.

Vláda zkrátila pendlerům minimální dobu pobytu v zahraničí

Vláda zkrátila takzvaným pendlerům minimální pobyt v zahraničí ze tří na dva týdny. Přeshraniční pracovníci se tak budou od příštího úterý moci po 14 dnech práce v cizině vrátit do České republiky, budou však muset jako doposud na dva týdny nastoupit do preventivní karantény. Výjimku z tohoto pravidla mají zaměstnanci ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaného záchranného systému. Nově k nim přibudou pracovníci kritické infrastruktury.

"Ten systém jsme upravili na dva týdny v práci, dva týdny doma," prohlásil Hamáček. Přestože to podle něj pro přeshraniční pracovníky zřejmě není ideální, je to v současnosti maximum, co mohla vláda udělat.

Ústřední krizový štáb navrhoval režim rozvolnit více tak, aby preventivní karanténu u pendlerů bylo možné nahradit potvrzením o negativním výsledku testu na nákazu novým koronavirem. Tento návrh však kabinet podle Hamáčka nepřijal, nesouhlasilo s ním ministerstvo zdravotnictví.

Vláda podle něj uznává fakt, že to jsou lidé vydělávající v zahraničí, kteří se starají o rodiny, platí hypotéky a platí náklady spojené s žitím. "Na druhou stranu to riziko každodenního překračování hranic je velmi vysoké," uvedl Hamáček. Některé případy nákazy se v příhraničních regionech podle něj opravdu objevili, protože opatření na hranicích nebyla dostačující. Kabinet proto rozhodl i o sjednocení opatřeních na všech hranicích.

Pravidla nově nebudou platit pro pracovníky kritické infrastruktury, tedy podle ministerstva vnitra oblasti, jejíž narušení "by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu". Patří do ní tato odvětví: energetika, vodní hospodářství, potravinářství a zemědělství, zdravotnictví, komunikační a informační systémy, finanční trhy a měna, nouzové služby a veřejná správa.

Přísná pravidla pro přeshraniční pracovníky platí kvůli nákaze od 26. března.