Lidé, jimž firma dluží, asi budou moci zase o mzdu požádat úřad

Praha - Pracovníci, jejichž zaměstnavatel je v platební neschopnosti a dluží jim mzdy, nejspíš budou mít znovu možnost žádat úřad práce o vyplacení výdělku. Poskytnutí peněz teď brání zákon ke zmírnění dopadů epidemie v justici. Podle něj se totiž nepřihlíží k insolvenčním návrhům na firmy, které věřitelé podají do konce srpna. Stát pak ale lidem nemůže dlužné mzdy poskytnout. Nápravu má zajistit další norma, a to tentokrát ke zmírnění dopadů epidemie na ochranu zaměstnanců. Předlohu by měla projednat Sněmovna. Vláda ji už schválila.

Takzvaný "lex covid justice" je účinný od 24. dubna. Má zmírnit dopady na účastníky soudního řízení, oběti a poškozené. Týká se i insolvencí. Vláda ho prosadila ve stavu legislativní nouze, tedy ve zrychleném projednávání. K podaným insolvenčním návrhům se do konce prázdnin nepřihlíží, pracovníci tak ani nemohou o vyplacení dlužné mzdy žádat.

"Návrh (zákona o zmírnění dopadů v justici) s námi ministerstvo spravedlnosti nekonzultovalo. Jak to šlo ve zrychleném legislativním procesu, došlo k situaci, že zaměstnanci firem, které jsou v insolvenci, nemají nárok na podporu," řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Její úřad navrhl změnu. Šéfka resortu práce doufá, že zákon poslanci tento týden projednají.

Řešení problému s nevyplácením mezd žádají odbory. Podle nich se ke svým penězům tak nemohou dostat ani zaměstnanci podniků, které do úpadku mířily už dřív. O záležitosti debatovalo v pondělí dopoledne i předsednictvo tripartity. Vláda pak odpoledne úpravu schválila.

Ministerstvo práce má na výdaje na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů letos 300 milionů korun. V podkladech k navrhovanému zákonu resort nepředpokládá, že by se suma kvůli chystané úpravě navyšovala.

Podle nynějších zákona na ochranu zaměstnanců má pracovník právo za určitých podmínek "na uspokojení splatných mzdových nároků", které mu firma v platební neschopnosti neuhradila. Rozhodující je termín, kdy věřitelé podali insolvenční návrh či kdy se vyhlásilo moratorium před zahájením insolvenčního řízení. Jakmile se úřad práce o platební neschopnosti zaměstnavatele dozví, vyvěsí informace na své úřední desce. Poté mohou lidé o peníze požádat do pěti měsíců a 15 dnů. Získat mohou dlužnou mzdu za tři měsíce. Za měsíc částka nesmí překročit 1,5násobek celostátní průměrné mzdy z předchozího roku.

Nově navrhovaný zákon dočasně upravuje definici platební neschopnosti. Firma by v ní podle předlohy měla být ode dne, kdy úřad práce dostal usnesení o tom, že se k návrhu na insolvenci nepřihlíží. Zaměstnavatel by měl pak povinnost poskytnuté peníze státu vrátit do 15 dnů poté, co ho k tomu úředníci vyzvali.