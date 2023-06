Lidé investovali přes Diversity Capital stamiliony, firma má na učtu 2000 Kč

Praha - Lidé v Česku investovali stamiliony korun přes společnost Diversity Capital napojenou na údajný Malajský královský fond, ale firma peníze nevyplácí. ČTK to sdělila advokátní kancelář Žižlavský, která zastupuje více než stovku klientů Diversity Capital. Podle kanceláře má firma na účtu, kam mířily investice, už jen zhruba 2000 korun. Soud podle advokátů poslal firmu do exekuce. Diversity Capital uvádí v dokumentech poskytnutých ČTK kanceláří Žižlavský, že je součástí skupiny IC Group, která koupila zámek v Protivíně na Písecku. Personální a akcionářské vazby firem kolem IC Group vedou na Slovensko a do Velké Británie a podle médií i do Ruska. Diversity Capital na svém webu neuvádí žádné kontakty či údaje o vedení firmy.

"Na naši kancelář se obrátilo velké množství klientů Diversity Capital. Někteří z nich požádali o výplatu svých investic již v polovině roku 2022 a jejich investice nebyly do dnešního dne vyplaceny," sdělil advokát Petr Veselý z kanceláře Žižlavský. "Přistoupili jsme proto k podání návrhu na nařízení exekuce, kterému Obvodní soud pro Prahu 1 plně vyhověl, a pověřil vedením exekuce Exekutorský úřad Praha 4. Exekutorský úřad zjistil, že na bankovním účtu, na který klienti své peníze skládali, se nachází necelé 2000 korun," doplnil. Jiný majetek Diversity Capital podle něj zatím nebyl dohledán.

Diversity Capital je podle advokátů investorů v úpadku. "Pokud management společnosti nesplní svou zákonnou povinnost, podat insolvenční návrh, jsme připraveni jej podat my, pro ochranu zájmu našich klientů," uvedl zakládající partner kanceláře Michal Žižlavský.

Jediným akcionářem Diversity Capital je podle českého obchodního rejstříku slovenská firma IC Financial Holding. V dokumentech pro investory Diversity Capital uváděla, že je členem IC Group, která také sídlí na Slovensku a společníky má ze Slovenska a Velké Británie. IC Group v roce 2021 koupila za 100 milionů korun zámek v Protivíně. Oficiálně ale skupina vystupovala jako "investiční poradce" údajného Malajského královského fondu. Zástupci kupce zámku v minulosti tvrdili, že památka bude zapojena do investičního programu The Royal Capital Club financovaného asijskou aristokracií.

Spolek The Royal Capital Club sídlí podle obchodního rejstříku v Praze na stejné adrese jako Diversity Capital. Jako prezident The Royal Capital Club je uveden čtyřicetiletý Martin Klouček z Kosic na Královéhradecku, který v rejstříku figuruje ve zhruba desítce různých firem. Server Seznam Zprávy letos v květnu uvedl, že Diversity Capital vybrala od tisícovek lidí investice dohromady v objemu přes miliardu korun. Zakladatelem IC Group je podle serveru rusko-tádžický podnikatel Hasan Kuchakov.