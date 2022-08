Lidé evakuovaní z Hřenska se téměř po třech týdnech vracejí domů

řensko/Vysoká Lípa (Děčínsko) - Lidé evakuovaní z Hřenska a jeho částí Mezná a Mezní Louka se začali vracet téměř po třech týdnech domů, odkud je vyhnal rozsáhlý lesní požár. Návrat začal podle plánu v 9:00, do Mezné a Mezní Louky se dostanou pouze s povolenkami, pro turisty zůstává oblast uzavřená. Do osad se navíc lidé dostanou jen přes Vysokou Lípu, silnice ze Hřenska do Mezné je zatím dál zavřená. Oheň se u osady Mezná podařilo hasičům v minulých týdnech s vypětím sil zastavit, jiskry však létaly i desítky metrů daleko.

Nedaleko zámečku u Vysoké Lípy stojí u zákazu vjezdu a vstupu policejní hlídka. Místní se policistům prokazují dokladem a povolenkou, kterou jim vydal starosta Hřenska Zdeněk Pánek. Hlídky budou na místě nejméně do 31. srpna, a to ve dne i v noci, aby do osad nevnikl někdo bez povolení. Hlídka je také u vjezdu do Mezné.

V Mezné lehly popelem tři domy, další poničil silný žár. Chalupář Pavel Kozdera mluví o zázraku. "Tyhle buky jsme vysázeli s babičkou a v podstatě nám zachránily barák," ukázal na úplně ohořelý živý plot. Požár se přitom zastavil jen o několik metrů dál, chalupa totiž stojí přímo u lesa. "Musela přeskočit jiskra," míní Kozdera. Dům přes ulici shořel úplně, jeho majitelka nepřijela. Podle místních je na tom psychicky špatně.

Obyvatelé osad a chalupáři spoléhají na pomoc dobrovolníků. "Volali nám i kamarádi, se kterými roky nejsme v kontaktu, že přijedou. Mám v plánu vzít velké hrnce a navařit a společnými silami se na to vrhneme," uvedli manželé Kozderovi. Kdy se dobrovolníci budou moct do osad, kde oheň úplně zničil tři domy a další poškodil, zatím není jasné. Místní jsou však jedna komunita. Jak řekli novinářům, budou si pomáhat i navzájem.

Do osad se vrátilo zhruba 80 lidí, během hodiny vydal starosta asi 50 povolenek, řekl. Při vydávání povolenek se místní objímali, ulevilo se jim, že se mohou vrátit. Ti, kterým v České republice nevídaný požár jejich obydlí vzal, nacházejí podporu u sousedů, kteří měli větší štěstí.

Hřensko bude dnes přístupné i pro turisty, místní podnikatelé se na ně už v pátek, kdy hasiči požár uhasili, začali připravovat. Soutěsky však plameny i intenzivní zásah poničily, proto se tam výletníci nedostanou.

Hořet v národním parku České Švýcarsko začalo 24. července. Požářiště střeží dobrovolní hasiči, hlídají případná skrytá ohniska hoření.