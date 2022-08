Lidé evakuovaní z Hřenska a jeho částí se téměř po třech týdnech vracejí domů

řensko/Vysoká Lípa (Děčínsko) - Lidé evakuovaní z Hřenska a jeho částí Mezná a Mezní Louka se začali vracet téměř po třech týdnech domů, odkud je vyhnal rozsáhlý lesní požár. Návrat začal podle plánu v 9:00, do Mezné a Mezní Louky se dostanou pouze s povolenkami, pro turisty zůstává oblast zavřená. Do osad se navíc lidé dostanou jen přes Vysokou Lípu, silnice ze Hřenska do Mezné je zatím dál neprůjezdná. Oheň se u osady Mezná podařilo hasičům v minulých týdnech s vypětím sil zastavit, jiskry však létaly i desítky metrů daleko.

Nedaleko zámečku u Vysoké Lípy stojí u zákazu vjezdu a vstupu policejní hlídka. Místní se policistům prokazují dokladem a povolenkou, kterou jim vydal starosta Hřenska Zdeněk Pánek. Hlídky budou na místě nejméně do 31. srpna, a to ve dne i v noci, aby do osad nevnikl někdo bez povolení. Hlídka je také u vjezdu do Mezné. Až do konce prázdnin jsou po požáru některé oblasti národního parku České Švýcarsko zavřené, zakázaný je vstup do parku v noci od 21:00 do 06:00.

V Mezné lehly popelem tři domy, dalších sedm poničil silný žár. Chalupář Pavel Kozdera mluví o zázraku. "Tyhle buky jsme vysázeli s babičkou a v podstatě nám zachránily barák," ukázal na úplně ohořelý živý plot. Požár se zastavil jen o několik metrů dál, chalupa totiž stojí přímo u lesa. "Musela přeskočit jiskra," míní Kozdera. Dům přes ulici shořel úplně, jeho majitelka nepřijela. Podle místních je na tom psychicky špatně.

Obyvatelé osad a chalupáři spoléhají na pomoc dobrovolníků. "Volali nám i kamarádi, se kterými roky nejsme v kontaktu, že přijedou. Mám v plánu vzít velké hrnce a navařit a společnými silami se na to vrhneme," uvedli manželé Kozderovi. Kdy se dobrovolníci budou moct do osad dostat, zatím není jasné. Místní jsou však jedna komunita. Jak řekli novinářům, budou si pomáhat i navzájem. Podle starosty je obec připravena lidem pomoci a umožnit v příštích dnech i vstup dobrovolníků, i oni ale budou muset mít povolenky.

Hasiči našli u Kozderových zázemí na zahradě, ve schránce jim nechali vzkaz. "Díky za zázemí vaší zahrady a vodu. Již jsme jeli domů. Sto korun jsme vám nechali jako poděkování, ale nemohli jsme vám ho předat osobně," přečetl psaní chalupář. Dodal, že se chtějí dobrovolné jednotce z Velkého Šenova odvděčit pivem, které jim jako poděkování zajistí na oslavu 150 let od založení jednotky.

Starosta dnes vydal kolem 60 povolenek, do osad se podle něj vrátily zhruba tři čtvrtiny obyvatel a chalupářů. Pánek doplnil, že je připraven povolenky vydávat také v neděli, kdy by zřejmě měli dorazit další. Při vydávání povolenek se místní objímali, ulevilo se jim, že se mohou vrátit. Ti, kterým v České republice nevídaný požár obydlí vzal, nacházejí podporu u sousedů, kteří měli větší štěstí. Do svého domu v Mezné se dnes vrátil i starosta. "Větráme a uklízíme, budeme to celé muset vymalovat, měli jsme ale štěstí," řekl ČTK. Jeho dům je jen sto metrů od jednoho z těch, které oheň zcela zničil.

Hřensko už je také přístupné pro turisty, znovu otevřená je silnice 62, hraniční přechod do Německa je ale zatím zavřený. Na německé straně ho podle starosty blokuje technika hasičů. Poničené jsou plameny a zásahem hasičů soutěsky, proto se tam výletníci ještě nějakou dobu nedostanou. Uzavřená je také silnice z Hřenska směrem na Meznou. "Je to úsek čtyři až pět kilometrů dlouhý, kde hrozí pád stromů na vozovku, projížděla tam před několika dny těžká hasičská technika a vozovka je poškozená," řekl starosta. Správa parku by ale podle něj měla zajistit odklizení nebezpečných stromů a zprůjezdnění silnice tak, aby tudy mohl už 1. září projet školní autobus.

Hořet v národním parku České Švýcarsko začalo 24. července. Požářiště střeží dobrovolní hasiči, hlídají případná skrytá ohniska hoření. Podle Pánka se lidé v obcích dalšího ohně bát nemusejí.