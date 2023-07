Lidé dopravení na jih Rhodu při požáru, mají nárok na kompenzace od CK

Praha - Klienti, které jejich cestovní kancelář (CK) či agentura přepravila do nebezpečné části Rhodu poté, co tam vypukl požár, mají nárok na kompenzace. Žádat mohou například o náhradu výdajů spojených s evakuací, za ztracená zavazadla nebo slevu z ceny zájezdu. ČTK to řekla advokátka Lucie Marelová z advokátní kanceláře Pak & Švehelka. Nárok podle ní vzniká také na odškodnění újmy z narušení dovolené. Pokud CK či agentura těmto závazkům nedostojí, mohou se klienti obrátit na soud, dodala.

"V případě, že již požár vypukl a cestovní kancelář i přesto klienty do destinace zasažené požárem dopravila, tak se již nejedná o nepředvídatelnou situaci, které nešlo zabránit a cestovní kancelář se v takovém případě nemůže zprostit odpovědnosti za škody i nemajetkovou (psychickou) újmu klientů," uvedla Marelová. Klientům zároveň doporučuje, aby se v tomto případě nebáli požadovat vyšší odškodnění.

Naopak ti, kteří na jih Rhodu odcestovali ještě předtím, než tam začalo hořet, náhradu výdajů spojených s evakuací, ztracenými zavazadly nebo újmy z narušení dovolené požadovat nemohou. Podle Marelové se jedná o zásah takzvané vyšší moci a cestovní kancelář či agentura neměla možnost, jak situaci zabránit.

Pokud požár destinaci zasáhne až na dovolené, pořadatel zájezdu má povinnost zajistit klientům bezpečí. Podle dnešní tiskové zprávy spotřebitelské společnosti dTest se to týká evakuace do vzdálenějšího hotelu nebo zpátky do České republiky. "Taková situace by byla považována za vadu zájezdu, kterou je pořadatel povinen bez odkladu řešit. Mimo to má účastník zájezdu právo také na takzvanou pomoc v nesnázích zahrnující například údaje o zdravotních službách či náhradní cestovní řešení," řekla za dTest Eduarda Hekšová.

Tito klienti mají podle Marelové rovněž nárok na odpovídající slevu z ceny zájezdu. Ta se počítá na základě délky trvání vady a jejího rozsahu. Upozornila však, že je problematika velmi složitá, a svou situaci by proto klienti měli řešit individuálně.

Právní předpisy řeší také případy, kdy se klienti do požárem zasažených oblastí teprve chystají. "Pokud z tohoto důvodu nezruší zájezd sama cestovní kancelář, pak máte právo od smlouvy o zájezdu odstoupit a pořadatel je povinen vám vrátit všechny uhrazené prostředky," řekla Hekšová.

"Mimořádná okolnost musí nastat přímo v místě určení cesty nebo jeho bezprostředním okolí," uvedla dál společnost dTest. Pokud se klienti rozhodnou neodcestovat na sever Rhodu, kde požáry aktuálně nejsou, prodejce zájezdu je podle společnosti dTest oprávněn zaúčtovat klientům odstupné podle ujednání ve smlouvě.