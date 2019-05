Lidé dnes pikniky podpoří fairtradové potraviny

Praha - Lidé z více než 190 měst v České republice se budou snažit upozornit na to, že jim není lhostejné, za jakých podmínek se vyrábějí potraviny. Devátý ročník pikniků s názvem Férová snídaně, kterým lidé současně podporují lokální zemědělce, se uskuteční dnes při příležitosti Světového dne fair trade. Lidé budou snídat právě tzv. fairtradové potraviny. Fair trade je organizované hnutí a přístup, který usiluje o pomoc producentům v zemích třetího světa a propagaci udržitelnosti.

"Účastníci Férové snídaně dávají symbolicky najevo, že jim není lhostejné, kdo a za jakých podmínek vypěstoval naše potraviny a suroviny pro jejich výrobu. Jsme rádi, že zájem společnosti o udržitelný způsob života a etickou spotřebu se v poslední době zvyšuje. To se projevuje mimo jiné i nárůstem počtu míst, kde lidé Férovou snídani pořádají," uvedl koordinátor akce Stanislav Komínek z organizace Fairtrade Česko a Slovensko. Zájem o akci podle něj roste, v prvním ročníku se zapojilo 41 měst a obcí, loni snídalo 8100 lidí na 172 místech.

Účastníci snídaní si sami přinesou potraviny z fairtradových surovin, například čaj, kávu, bábovky nebo banány. Mohou je pak doplnit lokálními produkty jako jsou med, vajíčka, mléko nebo zelenina. "Snídá se na dekách v parku, v zámecké zahradě, u stolu na náměstí nebo na jiném oblíbeném a veřejně přístupném místě," dodávají organizátoři.

V ČR je podle organizace nejprodávanějším fairtradovým výrobkem kakao a káva, prodalo se jí předloni 520 tun, respektive 579 tun kakaa. "Za produkty, které si loni koupili čeští zákazníci, získala družstva farmářů na fairtradovém příplatku přes osm milionu korun, tedy o třetinu více než rok předtím," uvedla Hana Malíková z Fairtrade Česko a Slovensko. Fairtradový příplatek jsou peníze, které pěstitelé dostávají nad rámec výkupní ceny a které slouží k tomu, aby družstva mohla investovat do rozvoje pěstování, ale také do rozvoje komunit, například do stavby škol, zajištění nezávadné pitné vody nebo dopravy do práce a z práce. Lidé v afrických, asijských nebo latinskoamerických zemích produkující suroviny pro potraviny, které se dostanou i do Evropy, podle organizace za svou práci často nedostávají dostatečně zaplaceno a pracují v nevyhovujících podmínkách.