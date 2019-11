Lidé dnes budou moci sázet stromy ve Stromovce

Praha - V pražské Stromovce se dnes koná první veřejné sázení stromů v rámci akce Zastromuj Prahu. Lidé budou moci mezi 13:00 a 16:00 zasadit 17 buků lesních, zároveň se od odborníků dozvědí informace o výsadbě a péči o dřeviny. Pražský magistrát chce za celý letošní rok vysadit přes 186.000 stromů, do roku 2026 by jich měl být podle schváleného plánu milion.

Celkem by se Stromovka měla rozšířit o 100 stromů, v plánu je i výsadba v dalších parcích. Valná většina letošní výsadby směřuje do okrajových částí Prahy, kde magistrátní odbor ochrany prostředí buduje nové lesy a parky. V Běchovicích, kde vzniká les V Panenkách, na podzim přibude 17.800 stromů, do června tam město vysadilo přes 56.000 stromů. V Jinonicích by mělo být do konce roku vysazeno 6750 stromů. Počet stromů rozšiřují také městské části.

Další veřejné sázení magistrát naplánoval na 13. listopadu na Petříně, 21. listopadu opět ve Stromovce a 27. listopadu v sadu Třešňovka v Hrdlořezích. Novou výsadbu v Praze tvoří z 80 až 85 procent listnaté stromy, především dub, lípa, habr, javor a buk.