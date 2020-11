Lidé darovali krev v halloweenských kulisách

Brno - Sedmdesátka dárců krve se dnes objednala na speciální halloweenské odběry krve na Transfuzním a tkáňovém oddělení ve Fakultní nemocnici Brno. Darování krve jim zpestřil personál v tematických kostýmech i ponurá atmosféra samotného oddělení vyzdobeného svíčkami, podzimním listím a dokonce i malou rakví s kostlivcem.

"Počet míst byl omezený, proto bylo zapotřebí se objednávat předem. Původně jsme plánovali umožnit odběry až do 23:00, kvůli vládním nařízením jsme speciální akci museli zkrátit jen do 20:00, aby se lidé do 21:00 dostali domů," uvedla mluvčí FN Brno Veronika Plachá.

Speciální akce, kdy se sestřičky převlečou do kostýmů, pořádají ve FN Brno pravidelně například na Mikuláše nebo na konci dubna v době tradičního tzv. pálení čarodějnic. Halloweenský odběr ale na oddělení uspořádali poprvé.

"Výborné je, že mezi sedmdesáti objednanými je asi dvanáct prvodárců. FN Brno sice momentálně nemá nedostatek krve, ale ani její nadbytek, proto je potřeba zásoby neustále udržovat," uvedla Plachá.