Lidé cestující letecky z Česka do Číny budou potřebovat PCR test na covid

Praha - Od neděle budou muset cestující z Česka do Číny podstoupit PCR test na koronavirus do 48 hodin před nástupem na palubu letadla, které míří přímo do Číny. Na webu to uvedlo čínské velvyslanectví v Praze, které opatření na dotaz ČTK upřesnilo. Žádné přímé lety nyní z Česka do Číny a zpět nelétají. Opatření se tak u Čechů týká letů s přestupem.

Provoz na přímé lince Praha - Peking od září 2015 zahájila čínská letecká společnost Hainan Airlines. Počátkem roku 2020 ale společnost spojení zrušila, od té doby žádné nefunguje.

"Cestující si mohou zvolit, zda test absolvují v ČR anebo v místě přestupu na přímý let. Obě varianty jsou možné, každopádně podmínkou je dodržet absolvování testu do 48 hodin před nástupem na palubu přímého letu do Číny," uvedlo pro ČTK konzulární oddělení čínské ambasády.

Čínskému celnímu orgánu budou muset osoby předložit zdravotní prohlášení, a to v elektronické, nebo papírové podobě. Nebude už ale nutné žádat o vydání zdravotního kódu na čínské ambasádě či na konzulátu v zahraničí.

Ambasáda o nutnosti testu informovala na základě oznámení o prozatímních opatřeních týkajících se cestování čínských a zahraničních osob, které vydal odbor Státní rady Číny.

Peking se po vlně demonstrací proti mnohdy drastickým covidovým opatřením rozhodl uvolnit od neděle cestovní omezení. V Evropské unii se následně vedla debata o opatřeních v případě letů z Číny, kde se koronavirus rychle šíří. Některé země po cestujících z asijské země požadují testy na covid-19, například Francie, Itálie, Španělsko, Rakousko, Belgie, Švédsko či Německo.

České ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že povinné testování je smysluplné a přínosné jen u zemí, které provozují přímou leteckou linku z Číny. ČR tak svůj postup zatím koordinuje na úrovni EU.

Mimo jiné kvůli obavám ze šíření možných mutací viru se státy EU shodly na společném postupu, který je však pouze dobrovolný. Podle přijatého doporučení by měli pasažéři leteckých společností na linkách z Číny do unijních zemí mít před nástupem do letadla u sebe negativní test na covid-19, který nebude starší než 48 hodin. Belgie jako první země EU také začala analyzovat odpadní vody z toalet v letadlech, což je další z přijatých doporučení. Ta zahrnují i namátkové testování cestujících po příletu a používání respirátorů za letu.