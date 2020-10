Lidé by podle opozice měli opatření dodržovat přes chyby vlády

Praha - Zástupci opozice kritizovali po tiskové konferenci, na které premiér Andrej Babiš (ANO) s ministry svého kabinetu dnes pozdě večer vyhlásili další restrikce kvůli epidemii koronaviru, komunikaci vlády a nejednoznačná vyjádření k ceremonii připravované Hradem k oslavě vzniku republiky - 28. říjnu. Řada opozičních politiků vyzvala občany, aby přijatá opatření přesto dodržovali. Současně je podle nich třeba přijít s kompenzacemi. Podle předsedy ODS Petra Fialy vláda, která není schopna včas a jednoznačně informovat svoje občany, je nebude schopna ani ochránit.

"Pomáhejme ve svém okolí. Musíme to zvládnout. Ve chvíli, kdy nám vládne zbabělý premiér, musíme být stateční my. Zvládneme to! Díky," uvedl na twitteru předseda lidovců Marian Jurečka. Občany vyzval k dodržování pravidel i senátor TOP 09 Tomáš Czernin. "Navzdory těm chaotům buďme maximálně ohleduplní. Nosme roušky, myjme si ruce, neshlukujme se. Buďme zodpovědní. Byť jen jediný mrtvý je příliš mnoho," uvedl. Fiala podotkl, že svolal kvůli postupu vlády předsednictvo občanských demokratů.

Podle expředsedy lidovců Marka Výborného je třeba věřit, že přijatá opatření jsou racionální a pomohou udržet funkční zdravotnictví. Okamžitě je ale podle něj nutné pomoci rodičům ošetřovným a postiženým sektorům zastavením odvodů. Jako poslanci musíme jednat v legislativní nouzi, uvedl na sociálních sítích. Podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska nemá smysl protestovat. "Chci věřit, že opatření jsou nutná. Pak je ale nezbytné poskytnout okamžitě likviditu k smrti vyčerpanému gastrobyznysu, aby nedošlo k jeho likvidaci," uvedl. Nejlépe se tak podle něj stane vypnutím odvodových povinností.

Ceremoniál k předání státních vyznamenání na 28. října, který organizuje prezident Miloš Zeman, je podle ministra zdravotnictví zatím plánován v minimálních počtech účastníků. Prymula nevyloučil, že bude dál omezen. Podle Výborného to značí dvojí metr vlády. "Proč Babiš hned neřekne, že pravidla platí pro všechny včetně hradního pána? Nebo si jsou všichni rovni, ale někdo si je rovnější?," uvedl. Podobně se vyjádřil i Kalousek. "Není možné žádat lidi, aby respektovali opatření, neshlukovali se, aby na bohoslužbách nepřekročili počet deset osob a současně uspořádat na Hradě oslavu v počtu stovek osob. Pokud to Zeman s Babišem udělají, znovu lidem oznámí, že pro ně samotné pravidla neplatí," uvedl.