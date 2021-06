Lidé by měli ve vedrech věnovat pozornost i zvířatům

Ilustrační foto - Pes skáče do bazénu v pražských Sadech Svatopluka Čecha, kde panovalo 12. června 2019 tropické horko.

Ilustrační foto - Pes skáče do bazénu v pražských Sadech Svatopluka Čecha, kde panovalo 12. června 2019 tropické horko. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Lidé by při vysokých teplotách, která v posledních dnech zasáhla Českou republiku, měli věnovat podle veterinářů zvýšenou pozornost hospodářským zvířatům i domácím mazlíčkům. Je třeba dbát na jejich dostatečné napájení, větrání a chlazení v chovech. Varují před zanecháním zvířat v autě. Z preventivních důvodů se kontroly veterinářů v tomto období více zaměřují na plnění povinností chovatelů ve vztahu k horkému počasí. ČTK to řekl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Lidé, kteří budou při současných vedrech cestovat se psy, kočkami či dalšími domácími zvířaty, by podle veterinářů neměli zapomínat na dostatek vody. Hlavně při delších cestách by měli dělat přestávky, nechat zvíře proběhnout a napít. V případě velkého horka je potřeba zvířatům vytvořit štít a chlazení, vhodné jsou například chladicí podložky.

Pokud se stane, že se zvíře přehřeje, je nutné mu podle SVS poskytnout první pomoc ochlazováním vlažnou vodou, jeho umístěním do stínu a zjištěním dostatečného přísunu vody. Lidé by také měli vyhledat pomoc veterinárního lékaře. Pro venčení psů by měli volit především ráno a večer, kdy jsou teploty nižší.

Obdobná pravidla platí podle ústředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda pro přepravu hospodářských zvířat. "V horkých dnech se doporučuje přepravu směřovat především do brzkých ranních, večerních nebo nočních hodin. Každopádně je nutné zajistit splnění požadavků daných legislativou, především pak teplotu při přepravě, délku přepravy, zajištění napájení, krmení a odpočinku zvířat," řekl.

V chovech hospodářských zvířat je v případě tropických teplot vhodné zvířata zchladit. U pastevně chovaných zvířat, jako jsou především ovce, skot a koně, musí být na pozemku možnost úkrytu před sluncem. Nutné je dostatečné napájení. Dospělé prase potřebuje na den 25 litrů vody, ovce 20 litrů, dospělý skot 40 litrů a dojnice dokonce 100 až 180 litrů.

V hospodářských budovách by měla zajištěná ventilace a také náhradní zdroje energie. V pohotovostním plánu chovatele musí být podle SVS uvedená doba, po kterou je možné udržet dobré životní podmínky pro zvířata v případě selhání umělého větracího systému. Chovatel v případě výpadku energie v ustájovacích prostorech musí zajistit činnost náhradních energetických zdrojů.

V ČR v pátek druhým dnem stoupaly teploty nad tropických 30 stupňů. Stejně jako ve čtvrtek bylo nejtepleji v Plzni-Bolevci, kde meteorologové naměřili 34,9 stupně Celsia. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu budou tropické teploty pokračovat i o víkendu. V neděli by mohlo být ojediněle i 36 stupňů. Nad tropickou třicítkou by měly teploty být ještě v pondělí, kdy už ale na většině území ČR bude pršet.