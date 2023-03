Lidé by měli na inauguraci na nádvoří Hradu dorazit včas, budou prohlídky

Praha - Budoucí prezidentská kancléřka Jana Vohralíková vyzvala lidi, kteří chtějí sledovat čtvrteční inauguraci prezidenta Petra Pavla na třetím nádvoří Pražského hradu, aby dorazili na místo včas. Musejí počítat s bezpečnostními kontrolami. Vohralíková to řekla na dnešní tiskové konferenci. Na inauguraci se podle ní podílí protokoly Senátu, Sněmovny, prezidentské kanceláře a lidé z Pavlova týmu, celkem zhruba 40 lidí.

Inauguraci bude přihlížet asi 800 hostů, z nich asi 600 tvoří poslanci, senátoři, soudci, rektoři, velvyslanci a další zástupci důležitých institucí a veřejného života. Pavel dostal k dispozici možnost pozvat 200 hostů z řad příznivců. Další lidé dostali pozvánku na číši vína do Španělského sálu.

Veřejnost bude moct sledovat slavnostní akt na velkoplošných obrazovkách na Hradčanském náměstí nebo třetím hradním nádvoří. Část příchozích se dostane i do katedrály svatého Víta, kde se po inauguraci uskuteční modlitba a koncert České filharmonie.

"Pokud budou návštěvníci chtít jít dovnitř Pražského hradu, musí projít standardními kontrolami. Chráněné koridory budou jen pro ústavní činitele a zvané hosty," uvedla Vohralíková.

Slavnostní slib Pavel složí na společné schůzi Poslanecké sněmovny a Senátu, která začne ve 14:00, do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Po slavnostním aktu, jehož zakončení doprovodí i dělostřelecké salvy, Pavel přednese projev. V době, kdy se budou lidé přesouvat z Vladislavského sálu do Španělského na číši vína, Pavel odejde s manželkou na balkon na třetím nádvoří pozdravit veřejnost. Tento okamžik bude podle Vohralíkové doprovázet několik překvapení.

Pavel následně položí květiny u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Slavnost na Pražském hradě zakončí kolem 18:00 ekumenická modlitba ve svatováclavské kapli v katedrále svatého Víta za vlast a prezidenta. Pavel poté přejde do hlavní lodě katedrály, kde zahraje Česká filharmonie za řízení dirigenta Jakuba Hrůši Te Deum od Antonína Dvořáka.

Pořadatelé nepředpokládají, že se do svatovítského chrámu vydají všichni hosté pozvaní do Španělského sálu. V 17:45 proto dostanou možnost se do katedrály dostat i lidé čekající na třetím hradním nádvoří.

Současný kancléř Vratislav Mynář dnes novinářům řekl, že věří, že na inauguraci už je vše připraveno. Momentálně se stěhuje nábytek a židle do Vladislavského sálu.

Ještě před inaugurací společně zhruba hodinu poobědvají končící a nastupující prezident s manželkami na Pražském hradě. Zeman podle Mynáře připravuje při obědu pro Pavla "velmi příjemné překvapení".

Pavlova mluvčí Markéta Řeháková uvedla, že budoucí prezident a jeho tým bude i po inauguraci úřadovat z Hrzánského paláce pravděpodobně do konce března. "O přesunu na Pražský hrad se rozhodne až po výsledcích bezpečnostních prohlídek," řekla. Vohralíková bude na Hradě od 10. března.

O tom, zda Pavel bude bydlet na Hradě či jinde, stále rozhodnuto není. Podle mluvčí by preferoval zůstat v Černoučku na Litoměřicku. Vohralíková sdělila, že Pavel neměl příležitost se dosud podívat na to, kde by na Hradě mohl pobývat. Stane se tak po inauguraci.

Na čtvrteční inauguraci Pavla budou dohlížet stovky policistů

Na bezpečnost při čtvrteční inauguraci prezidenta Petra Pavla budou dohlížet stovky policistů. Areál Pražského hradu bude přístupný, zachovány ale budou bezpečnostní kontroly u vstupů. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Veřejnost podle něj musí počítat pouze s dílčím omezením kvůli koridorům pro pozvané hosty.

Na bezpečnostním opatření se ve čtvrtek budou podílet policisté z Útvaru pro ochranu prezidenta, z pražského policejního ředitelství a také z ochranné služby. "Občanům, kteří se budou chtít slavnostního aktu zúčastnit ať už v areálu Pražského hradu, nebo na Hradčanském náměstí doporučujeme, aby se na místo dostavili s dostatečným časovým předstihem a k přepravě využili v maximální možné míře městskou hromadnou dopravu," uvedl Bocán.

Na Hradčanském náměstí budou moci lidé slavnostní akt sledovat na velkoplošných obrazovkách. Podle Bocána bude na náměstí policie zajišťovat plynulý průjezd vozidel k Bráně gigantů. Vymezen bude také prostor od brány k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, kde Pavel odpoledne položí květiny.

Slavnostní slib Pavel složí na společné schůzi Poslanecké sněmovny a Senátu ve Vladislavském sále Pražského hradu. Schůze začne ve 14:00. Po slavnostním aktu, jehož zakončení doprovodí i dělostřelecké salvy, Pavel přednese projev. V době, kdy se budou lidé přesouvat do Španělského sálu na číši vína, Pavel odejde s manželkou na balkon na třetím nádvoří pozdravit veřejnost.

Pavel poté položí květiny u Masarykovy sochy, slavnost zakončí kolem 18:00 ekumenická modlitba ve svatováclavské kapli v katedrále svatého Víta za vlast a prezidenta. Pavel poté přejde do hlavní lodě katedrály, kde zahraje Česká filharmonie za řízení dirigenta Jakuba Hrůši Te Deum od Antonína Dvořáka.