Lidé budou po celé ČR pomáhat s obnovou lesů po kůrovcové kalamitě

Hradec Králové - Na třinácti místech po celé České republice budou dnes lidé pomáhat s obnovou lesů po kůrovcové kalamitě. Akci Den za obnovu lesa pořádá státní podnik Lesy České republiky v každém kraji s výjimkou Prahy. Dobrovolníci kromě sázení stromků pomohou i s úklidem lesa nebo stavěním oplocení kolem nových výsadeb. Současně se lidé seznámí s prací lesníků a s budoucí podobou českých lesů po kůrovcové kalamitě.

Den za obnovu lesa potrvá od 10:00 do 16:00. Lesníci lidem ukážou lesní techniku, práci s koňmi, měření a odkorňování dříví, přichystané budou programy pro děti. Například ve středočeském Konopišti lidé uvidí dřevosochání motorovou pilou, na řadě míst budou stromolezci z korun stromů sbírat semena. Podnik představí také své programy na vracení sov a dravců do lesa a na vracení vody do lesů. Zájemci o práci v lese by si měli vzít rukavice a dobrou obuv. Podrobnosti lze nalézt na webu akce.

První jednodenní Den za obnovu lesa podnik udělal v říjnu 2019. S 32.000 lidmi šlo tehdy o největší celostátní akcí svého druhu na podporu obnovy lesa a krajiny. Plánovaný druhý ročník se v roce 2020 nekonal kvůli epidemii koronaviru. Loni na Den za obnovu lesa na 13 míst přišlo téměř 13.000 lidí, kteří vysázeli na 69.000 stromků. Letos na jaře a v létě Lesy ČR pořádaly takzvané malé Dny za obnovu lesa.

Nové lesy po kalamitě by měly být podle Lesů ČR druhově bohatší, měly by lépe zadržet vodu, pročistit vzduch a ochladit okolní krajinu. Měly by mít vyšší zastoupení listnatých dřevin.

Kůrovcová kalamita v českých lesích naplno vypukla v roce 2018. Na vrcholu byla v roce 2020, loni již ustupovala a letos se již podnik na většině území vrátil k normálnímu způsobu hospodaření. Posledním problematickým regionem z pohledu kalamity zůstává Ústecký kraj.