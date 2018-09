Praha - Češi se v týdnu od 24. září připojí k celosvětové akci Collision Count Week, při níž lidé pátrají po místech, kde ptáci narážejí do skel. Údaje získané při mapování zabitých ptáků poskytnou ochranářům přesnější čísla, na jejichž základě se pokusí s majiteli objektů jednat. Po nárazu do prosklených ploch ročně zahyne odhadem mnoho set tisíc ptáků. V dnešní tiskové zprávě to uvedla Česká společnost ornitologická (ČSO), pod jejíž záštitou se v Česku akce koná.

"Mapovat ptáky zabité o skla může opravdu každý. Stačí obejít skleněné plochy v okolí. Když pak lidé najdou zabitého nebo zraněného ptáka, je důležité zadat informace o nálezu - datum, čas, místo a fotodokumentaci - do databáze birds.cz/avif. Přesný návod a tipy pro mapování a následné zadávání informací najdou lidé na webu České společnosti ornitologické," uvedl Lukáš Viktora z ČSO. V případě nálezu poraněného ptáka se mohou lidé obrátit na nejbližší záchrannou stanici.

Podle odhadů odborníků zemřou z důvodu nárazu do skleněné plochy v oknech či opláštěních budov, na zastávkách hromadné dopravy nebo v protihlukových stěnách každoročně statisíce ptáků v Česku a miliarda až dvě po celém světě. Ornitologové se dosud věnovali zejména zastávkám MHD. Jedna z častých obětí - červenka obecná - byla zvolena Ptákem roku 2016 právě proto, aby na problematiku upozornila.