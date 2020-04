Lidé budou od pátku opět moci cestovat do zahraničí

Ilustrační foto - Policisté kontrolují 31. března 2020 řidiče na hraničním přechodu s Německem Strážný/Philippsreut. Provoz na otevřených jihočeských hraničních přechodech do Německa a Rakouska se snížil poté, co do sousedních zemí pravidelně přestali dojíždět Češi za prací. Kvůli šíření nového typu koronaviru pro takzvané pendlery nyní platí pravidla, že v cizině musí zůstat minimálně tři týdny.

Praha - Lidé budou moci od pátku opět cestovat do zahraničí díky uvolnění zákazu volného pohybu osob. Týká se to i dovolených. Při návratu do vlasti se lidé budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do dvoutýdenní karantény. Po jednání vlády to novinářům řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Vláda od března cestování do zahraničí až na výjimky zakázala. Opatření čelilo kritice, skupina senátorů se ho chystala napadnout u Ústavního soudu.

Pendleři budou moci přes hranice denně s testem jednou za 14 dnů

Pendleři, na které se nevztahují současné výjimky, budou moci podle zdrojů ČTK z jednání vlády přes hranice za prací denně, když si každých 14 dní zajistí test na koronavirus, nejlépe přes zaměstnavatele. Týká se to pracovníků, kteří dosud museli zůstávat za hranicemi déle a pak je čekala karanténa. Výjimky pro pracovníky ve zdravotních a sociálních službách zůstanou zachovány.

Vláda podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) o změně, kterou avizoval předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) od počátku týdne, rozhodla odpoledne. Chce ji ale prezentovat po skončení jednání. Omezení vláda zavedla 26. března kvůli šíření nového typu koronaviru, několikrát přitom změnila podmínky pro vycestování za prací. Poté, co se podařilo epidemii dostat pod kontrolu, chce kabinet postupně omezení rozvolňovat.

Ústřední krizový štáb v pondělí avizoval, že navrhne, aby přeshraniční pracovníci, tzv. pendleři, a lidé cestující do Česka za obchodními aktivitami na méně než tři dny nemuseli po příjezdu do země na dva týdny do karantény, pokud se prokážou negativním testem na covid-19. Rozvolnění by podle něj mohlo začít platit od 27. dubna.

Povinnost prokázat se negativním testem na covid-19 zavedlo pro své pendlery také Slovensko. Požaduje, aby test nebyl starší než 48 hodin, což je pro Čechy komplikované.

Ústřední krizový štáb navrhoval režim rozvolnit více tak, aby preventivní karanténu u pendlerů bylo možné nahradit potvrzením o negativním výsledku testu na koronavirus už před dvěma týdny. Návrh však kabinet nepřijal, nesouhlasilo s ním ministerstvo zdravotnictví.