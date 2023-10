Lidé budou moci žádosti o důchod podávat také on-line, Senát souhlasil

Praha - Žádosti o přiznání důchodu budou moci lidé podávat zřejmě od letošního prosince také elektronicky. Senát dnes souhlasil s tímto doplněním zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Novela také upravuje placené volno pro zaměstnance, kteří působí na táborech a akcích pro děti a mládež. Zjednodušit má proces státní úhrady mzdy nebo platu zaměstnavatelům. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

Sněmovna ve vládní novele na návrh koaličních poslanců například nově vymezila skupinu lidí, kteří mohou o placené volno žádat, s cílem zlepšit jim podmínky. Možnost se má vztahovat i na tábory, které organizují třeba dobrovolní hasiči, sportovní kluby a církevní spolky. Na druhou stranu budou muset být takové organizace zapsané v rejstříku nejméně pět let místo nynějšího jednoho roku.

Předkladatelé v důvodové zprávě uvedli, že předloni vyplatila správa sociálního zabezpečení na náhradách mzdy nebo platu 64,6 milionu korun, loni to bylo 102,7 milionu korun. Předpokládají, že částka bude růst.

Vládní novela mění od ledna také termíny výplaty penzí. Bude jich méně a důchod by lidé měli dostávat v první polovině měsíce. Termínů pro výplatu penzí by mělo být nově pět, a to v sudé dny první poloviny měsíce. Nyní je termínů 12, od druhého do 24. dne v měsíci. Nově mají být mezi šestým a 14. dnem v měsíci. Někteří senioři tak budou dostávat peníze dříve než teď. Důchody se budou podle předlohy vyplácet na kalendářní měsíc, nikoli na takzvaný klouzavý měsíc, tedy od splatnosti do splatnosti.

Žadatelé, kteří budou chtít podat žádost o přiznání penze osobně, už podle novely nebudou muset do pobočky správy podle bydliště. Úřad si budou moci vybrat.