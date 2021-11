Lidé budou moci na energie získat za mírnějších podmínek mimořádnou dávku

Praha - Lidé, kteří přejdou do konce roku od dodavatele poslední instance k běžnému, budou moci na zaplacení vysokých úhrad za energie využít dávku mimořádné okamžité pomoci. Podmínky jejího přidělení se pro tento případ zmírní. Na tiskové konferenci to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

"Mimořádná okamžitá pomoc na mimořádnou událost bude časově limitovaná. Do konce tohoto roku budou lidé muset přejít k novému dodavateli. Pravděpodobně pak obdrží velmi vysokou částku, pokud nebudou mít finance," řekla ministryně.

Po skončení společnosti Bohemia Energy muselo 900.000 odběratelů přejít k dodavatelům poslední instance. Zálohy se jim násobně zvedly. Stejně jsou na tom i klienti dalších firem, které s dodávkami skončily. Úřady práce kvůli tomu zatím dostaly 150 žádostí o mimořádnou dávku.

Podle Maláčové je nutné co nejdřív přejít k běžnému dodavateli. Poté klienti obdrží vyúčtování. S ním budou moci případně zažádat o dávku mimořádné okamžité pomoci. Ta patří mezi dávky hmotné nouze. Posuzuje se tak příjem žadatele i ostatních členů rodiny i majetek, dostanou ji jen lidé ve vážné tísni. Pro ty, na které dopadl konec dodavatelů energií, ministerstvo práce ale podmínky zmírní. Pokud nebudou mít úspory vyšší než dvojnásobek životního minima své domácnosti a k tomu dvojnásobek nákladů na bydlení, dostanou na uhrazení faktury peníze. "Bude to hranice, ke které nebudeme k majetku přihlížet," řekla ministryně.

Lidé, kteří už zálohy či jejich část zaplatili a dostali se kvůli tomu do hmotné nouze, mohou o mimořádnou dávku žádat už nyní. Pokrýt by jim měla ostatní výdaje, na které kvůli úhradám energií nemají. Týká se to třeba částky na nájem či na zimní oblečení pro děti. U této pomoci se už příjem a majetek ale bude posuzovat podle běžných pravidel. Peníze mohou žadatelé dostat do několika desítek minut, uvedla šéfka resortu.