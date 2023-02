Lidé budou moci inauguraci sledovat z Hradčanského náměstí a třetího nádvoří

Praha - Veřejnost bude moci sledovat inauguraci nového prezidenta Petra Pavla, která se uskuteční 9. března, z velkoplošných obrazovek na Hradčanském náměstí a třetím nádvoří. Pracovníci hradní a sněmovní kanceláře s budoucí kancléřkou Janou Vohralíkovou dnes doladili všechny důležité detaily inaugurace a předali si seznamy hostů. Novinářům to po společném jednání řekl kancléř Sněmovny Martin Plíšek.

Fotogalerie

Účastníci dnešní schůzky se podle Plíška domluvili na tom, že Pražský hrad bude v den inaugurace přístupný veřejnosti, která bude moci akt sledovat z velkoplošných obrazovek na Hradčanském náměstí a třetím hradním nádvoří. "Budeme se třetí nádvoří a Hradčanské náměstí snažit maximálně otevřít," řekla Vohralíková. Dohoda je na nutných bezpečnostních koridorech, u vstupu do areálu budou zachovány současné bezpečnostní rámy.

Na konci tohoto týdne budou rozesílány pozvánky pro hosty do Vladislavského sálu i na další akce, které budou bezprostředně navazovat, uvedl Plíšek. "Seznamy zvaných hostů jsme dnes definitivně odsouhlasili a vzájemně předali," dodal.

Inauguraci bude předcházet společný oběd končícího a nastupujícího prezidenta s manželkami na Pražském hradě, doplnil hradní kancléř Vratislav Mynář. "Bude v jedné speciálně vybrané místnosti na Pražském hradě, prezident Miloš Zeman se zúčastní inaugurace, oběda, ale z číše vína se omluvil," řekl Mynář.

Společná schůze obou Parlamentních komor by měla trvat asi 50 minut, poté se hosté přesunou z Vladislavského do Španělského sálu, uvedla Vohralíková. "Budou zde doplnění ostatními hosty, mezitím pan prezident vyjde na balkon, kde pozdraví veřejnost, potom půjde k soše prezidenta (Tomáše Garrigua) Masaryka. Poté, co položí květinu, by se rád pozdravil s veřejností, která věřím, že bude lemovat cestu," uvedla.

Zahraniční hosté na slavnostní akt podle budoucí kancléřky Vohralíkové nepřijedou, inaugurace je plánovaná jen pro tuzemské hosty.

Den před inaugurací se uskuteční generální zkouška za účasti předsedů obou komor Parlamentu. "Naše týmy budou všechno ladit ještě v týdnu od 6. března na místě, aby tato velká událost proběhla bez problémů, v pořádku a důstojně," řekl Plíšek. Dílčí technické zkoušky se budou podle Vohralíkové konat i příští týden.