Lidé bez domova poobědvali v Arcibiskupském paláci

Praha - Asi tři stovky lidí chudších, bez domova či v těžké životní situaci dnes poobědvaly v Arcibiskupském paláci v Praze na Hradčanech. Pozvala je tam křesťanská komunita Sant'Egidio a s každým z hostů si podal ruku a připil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. V den, kdy křesťané slaví narození Krista, připomněl zejména soucit a milosrdenství, které by podle něj mělo být s poselstvím Krista spojováno.

"Vím, že nikdo z vás nebyl v módním salonu. Já také ne. A že bych nemohl chodit na soutěže lidí, kteří mají zobrazovat krásu. Ale krása spočívá v něčem jiném. To, že jsme, je prima, to je dobré, a proto je to krásné," uvedl kardinál Duka.

Božíhodový oběd se dnes podával v sále kardinále Josefa Berana. "Nebyl bezdomovcem. Když ho zbavili domova, dali mu střechu nad hlavou, ale okna měla mříže, byla to izolace, takže to nebylo tak jednoduché," připomněl Duka jednoho ze svých předchůdců na arcibiskupském stolci a vězně nacistického i komunistického režimu. Dnešní hosté si dali polévku s knedlíčky a kachnu, mohli si také vybrat a odnést oblečení.

Duka vzpomínal také na Vánoce v minulých dobách, ve chvílích svého dětství, na vojně, v nemocnici na lůžku nebo ve věznici v Plzni na Borech. Tam Duka strávil v 80. letech 15 měsíců za "maření státního dozoru nad církvemi", jak režim označoval jeho spolupráci na zřízení tajného řádového studijního centra a organizování náboženské činnosti mladé dominikánské generace na území Československa.

"Na každých těch Vánocích bylo něco krásného. Nejkrásnější dárek na Borech byl, že ten nejpřísnější bachař nám řekl: byli jste hodní. A zpívali jsme koledy," vzpomínal dnes i na to, že zmíněný bachař pak vězňům jako dárek na noc zhasl světlo, aby se mohli lépe vyspat.

Komunita Sant’Egidio je církevní hnutí, které se zrodilo v roce 1968 v Římě jako pokus skupiny studentů postavit na první místo ve svém životě soucit s chudými a pomoc jim. V České republice vznikla Komunita San’Egidio v roce 1993 a dnes působí v Praze, Brně a Olomouci. Aktuálně se zaměřuje na pomoc lidem bez domova, na službu romským dětem a službu starým lidem. Kristina Koldinská z tohoto hnutí dnes uvedla, že oběd na Boží hod se podává podvaadvacáté a pozvánku na něj dostávají lidé, kteří jsou dlouhodobými přáteli komunity.