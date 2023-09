Lichtenštejnsko chce hledat řešení sporu s ČR i mimosoudně, řekl Pavlovi princ

New York - Lichtenštejnsko chce hledat řešení sporu o majetek v Česku vyvlastněný po válce lichtenštejnskému vládnoucímu rodu i mimosoudní cestou. Při setkání s českým prezidentem Petrem Pavlem v New Yorku to dnes řekl lichtenštejnský dědičný princ Alois, sdělil novinářům Hrad. Vaduz se před třemi lety kvůli tomuto sporu obrátil na Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku, ten ale zatím o jeho stížnosti nerozhodl.

"Setkání s princem Lichtenštejnského knížectví Aloisem z Lichtenštejna proběhlo mezi čtyřma očima. Partneři se shodují v otázce ruské agrese na Ukrajině. Oba vnímají potřebu rozvíjet vzájemné vztahy v mnoha sférách společenského života bez ohledu na probíhající spor před Evropským soudem pro lidská práva," informoval o obsahu schůzky tiskový odbor Hradu.

Princ Alois v roce 2004 převzal většinu pravomocí svého otce, knížete Hanse Adama II. Vztahy Vaduzu a Prahy v posledních letech kalí spory o majetek, který československý stát po druhé světové válce vyvlastnil na základě dekretů prezidenta Edvarda Beneše. Kromě ESLP řeší řadu žalob i české soudy.

Prezident Pavel se dnes na půdě OSN sešel také s jordánským králem Abdalláhem II., kterého pozval na návštěvu České republiky. Podle Hradu spolu státníci mluvili také o obranné a bezpečnostní spolupráci.

Hlava českého státu se v New Yorku účastní zasedání Valného shromáždění OSN, dnes místního času (v noci na středu) by měla vystoupit s projevem během všeobecné rozpravy. Prezident předem řekl, že část jeho vystoupení bude věnovaná konfliktu na Ukrajině a že odsoudí ruskou agresi.