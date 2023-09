Libyjský ministr: Při záplavách už 3000 mrtvých, může jich být 10.000

Tripolis/Praha - Záplavy na východě Libye už mají přes 3000 potvrzených obětí a mrtvých by mohlo být až 10.000, uvedl dnes ministr zdravotnictví libyjské vlády národní stability působící na východě země. Informoval o tom list The Guardian. Představitel Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) Támir Ramadán řekl, že přesný počet mrtvých v důsledku záplav není zatím známý, mohlo by jich ale být i několik tisíc a na 10.000 lidí se pohřešuje.

"Počet pohřešovaných je v tisících a očekává se, že počet mrtvých dosáhne 10.000," řekl ministr zdravotnictví Usmán Abdal Džalíl televizní stanici Al-Masar.

Mluvčí libyjského ministerstva vnitra mezitím agentuře DPA uvedl, že počet obětí dosáhl již 5200. Agentura nicméně upozornila, že tato čísla není možné bezprostředně nezávisle ověřit.

V nejhůře postiženém městě Darná již bylo nalezeno více než 1000 těl, prohlásil ministr vlády národní stability, kterého citovala agentura Reuters. Zkázu způsobila především voda ze dvou přehrad nad městem, které se protrhly. Bouře zasáhla také pobřežní města Benghází, Bajdá či Mardž.

"Vrátil jsem se z Darná. Je to obrovské neštěstí. Všude jsou těla - v moři, v údolí i pod budovami," řekl agentuře Reuters telefonicky ministr civilního letectví. "Počet těl nalezených v Darná přesahuje tisícovku. Očekáváme, že konečná bilance bude opravdu vysoká. Nepřeháním, když řeknu, že 25 procent města je pryč. Spousta domů spadla," dodal.

Zpravodaj agentury Reuters cestou do města, které mělo před katastrofou kolem 90.000 obyvatel, viděl na kraji silnice převrácená auta, zporážené stromy a opuštěné, zatopené domy. Na videonahrávkách zveřejněných na internetu bylo vidět široký proud vody protékající městem.

Český prezident Petr Pavel dnes zaslal předsedovi prezidentské rady Libye Muhammadu Júnisu Manfímu (Mohamedu al-Menfimu) kondolenční telegram, ve kterém vyjádřil jemu, rodinám obětí i občanům Libye upřímnou soustrast. "S hlubokým zármutkem jsem se dozvěděl o ničivé bouři a následných povodních, které si vyžádaly mnoho obětí na životech a další tisíce zraněných a pohřešovaných ve východních regionech Libye," uvedl Pavel.

Premiér libyjské vlády národní jednoty působící na západě země Abdal Hamíd Dbaíbá na síti X napsal, že do postižené oblasti bylo vysláno letadlo se 14 tunami pomoci. Letoun mířící do Benghází má na palubě mimo jiné léky a zdravotnické vybavení a cestuje jím i 87 zdravotníků.

Vyslání humanitární pomoci a pátracích týmů nabídla také řada zemí, včetně Egypta, Tuniska, Alžírska, Turecka, Spojených států, Itálie či Francie.

Středomořská bouře Daniel udeřila na libyjskou pevninu v neděli. Libyjské úřady na východě země vyhlásily stav mimořádné nouze, nechaly uzavřít školy a obchody a vyhlásily zákaz nočního vycházení. Záchranářské a pátrací týmy dnes pokračovaly v prohledávání ruin domů, další z nafukovacích člunů vyzvedávaly mrtvá těla z vody. Těžká technika podle agentury AP do města ještě nedorazila.

Libye se potýká se špatně fungující infrastrukturou. Vláda šestimilionové země je rozdělená na konkurenční celky na východě a západě, přičemž každý z nich podporují jiné ozbrojené skupiny a zahraniční vlády. Mezinárodně uznávaná vláda národní jednoty sídlící v Tripolisu nemá východní oblasti země pod kontrolou.