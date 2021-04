Liberty oznámila, že část povolenek z Ostravy prodala za tržní cenu

O situaci v hutní firmě Liberty Ostrava po odprodeji emisních povolenek do ciziny by Česko mělo podle vedení odborů informovat Evropskou komisi. Ta by se měla řešením stavu v českém závodě zabývat. ČTK to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

Převod Liberty do koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty schválila Evropská komise. Dřívější vlastník ArcelorMittal musel po koupi největší evropské ocelárny několik svých závodů prodat, aby neměl příliš velký podíl na trhu. Byla to podmínka komise.

"Stát by měl informovat Evropskou komisi, která prodej odsouhlasila a měla by mít nástroje k řešení. Ve smlouvě je jistě podmínka udržitelnosti. Před společností jsme varovali. Stačí se na ni podívat ve Velké Británii či Belgii. Nedá se uvažovat jen z pohledu ČR, ale celé firemní skupiny. Když dáme dohromady informace ze světa, tak máme důvod se obávat," řekl Středula.

Stát by podle něj měl podnikat kroky s ohledem na zachování zaměstnanosti v regionu. "Stát není bez ruky. Ví, zda je postup legální. Od toho má specializovaný finanční úřad. V moci státu je také zjistit, zda někdo něco neplatí. Má pak mechanismus řešení," uvedl odborář.

Podle Středuly podnik zaměstnává na 5000 lidí a další pracovníci jsou u odběratelů. "Lidé se obávají o práci, o to, zda firma přežije," řekl předák. Dodal, že odboráři chystají na středu od 13:45 před firmou demonstraci.

O situaci v Liberty Ostrava jednala v polovině dubna tripartita. Podle Středuly panovala shoda na tom, že je potřeba podniknout všechny kroky, aby se zabránilo vzniku "masivního problému". S vedením firmy se poté setkal premiér Andrej Babiš (ANO). Po schůzce oznámil, že společnost slíbila, že emisní povolenky své rumunské sesterské firmě nezapůjčí. Zaměstnance před týdnem v Ostravě podpořila i Maláčová.